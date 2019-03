Izraelské lietadlá opäť útočili na ciele v Gaze

Útoky boli reakciou na odpálenie rakety z Gazy, ktorá dopadla na otvorené priestranstvo a nespôsobila žiadne škody.

Jeruzalem/Gaza 27. marca (TASR) - Izraelské bojové lietadlá podnikli v utorok večer ďalšiu sériu náletov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Útoky boli reakciou na odpálenie rakety z Gazy, ktorá dopadla na otvorené priestranstvo a nespôsobila žiadne škody. V oblastiach na juhu Izraela sa za tejto situácie spustili poplašné sirény a obyvatelia sa uchýlili do krytov.



Militanti z Gazy okrem toho vypustili nad izraelské územie balóny s výbušninami a horľavými látkami.



Izraelská armáda pri večerných náletoch zasiahla vojenský komplex Hamasu a výrobňu zbraní v oblasti mesta Chán Júnis v južnej časti pásma Gazy, informovali noviny Jerusalem Post.



Palestínski ozbrojenci reagovali odpálením ďalšej rakety na priemyselný park južne od mesta Aškelon, ktorá svoj cieľ taktiež nezasiahla.



Večerná eskalácia ukončila obdobie relatívneho pokoja zbraní, ktoré trvalo po väčšinu utorka.



V noci z pondelka na utorok izraelské letectvo zničilo v pásme Gazy budovu, v ktorej sídlilo tajné veliteľstvo Hamasu a bola aj sídlom politického lídra tejto organizácie Ismáíla Haníju. Išlo o odvetný útok za pondelkové odpálenie rakety z Gazy, ktorá zasiahla obytný dom v oblasti Šaron v strednej časti Izraela, pričom utrpelo zranenia sedem ľudí.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa s ohľadom na situáciu okolo Gazy rozhodol skrátiť svoju návštevu USA a v utorok v podvečerných hodinách sa vrátil do vlasti. Následne sa v Tel Avive stretol s vysokopostavenými bezpečnostnými predstaviteľmi.



Izrael v priebehu utorka posilnil svoje jednotky na hraniciach s Gazou, kde rozmiestnil ďalšie pozemné i delostrelecké prápory. Velenie armády zároveň súhlasilo s tým, aby do služby povolali väčší počet záložníkov, píše agentúra DPA.



K vystupňovaniu napätia okolo Gazy dochádza necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami v Izraeli, ktoré sa budú konať 9. apríla. Upokojenie situácie sa snažia dosiahnuť vyjednávači OSN a Egypta.