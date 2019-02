Izraelské úrady zadržali muža odsúdeného za obťažovanie detí

Zatknutie Ilana Levyho-Neumanda, ktorý žije v Predjordánsku, potvrdila v utorok jeruzalemská prokuratúra. Dodala, že prokurátori požiadali súd o jeho vydanie.

Jeruzalem 5. februára (TASR) - Izraelské úrady zadržali muža s francúzsko-izraelským občianstvom, o vydanie ktorého požiadali francúzske úrady v súvislosti so sériou sexuálnych zločinov spáchaných na deťoch. Informovala o tom agentúra AP.



Levyho-Neumanda odsúdili vo Francúzsku v roku 2010 v neprítomnosti na 15 rokov väzenia v prípade sexuálnych trestných činov spáchaných na dievčatách. Pokiaľ by sa vrátil do Francúzska, prípad by nanovo otvorili.



Izraelské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Levy-Neumand zmienené trestné činy spáchal v rokoch 1987-2001. V tom čase pracoval ako inštruktor jazdectva. Z Francúzska do Izraela utiekol v roku 2002 po tom, ako ho zadržali.



Ešte v sobotu izraelská polícia informovala, že Levy-Neumand viedol v izraelskej osade Tekoa na okupovanom západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku) jazdeckú školu.