Izraelskí a ruskí vojenskí predstavitelia rokovali o Sýrii

Jeruzalem 17. januára (TASR) - Izraelskí vojenskí predstavitelia absolvovali vo štvrtok sériu rozhovorov so svojimi ruskými partnermi, ktoré boli zamerané na zlepšenie koordinácie v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na izraelskú armádu.



Podľa jej vyhlásenia obe strany diskutovali o "podpore a zlepšení mechanizmu na zabránenie incidentom medzi oboma armádami" v severných oblastiach Sýrie a o "operáciách izraelskej armády proti iránskej prítomnosti a vyzbrojovaniu Hizballáhu (libanonského hnutia) v Sýrii".



Rusko je od roku 2015 priamo zapojené do vojny v Sýrii na strane prezidenta Bašára Asada, ktorého podporujú aj Irán a Hizballáh - dlhodobí nepriatelia Izraela.



Izrael v posledných rokoch uskutočnil v Sýrii stovky leteckých útokov proti cieľom Iránu a Hizballáhu.



Židovský štát a Rusko zriadili horúcu linku zameranú na vyhýbanie sa náhodným stretom. Tento mechanizmus však zlyhal vlani v septembri, keď ruské vojenské lietadlo po izraelskom nálete omylom zostrelila sýrska protivzdušná obrana, pričom zahynulo 15 ruských vojakov. Ruská armáda obvinila izraelských pilotov, že sa skryli za ruské lietadlo, aby sa vyhli sýrskej paľbe. Izrael to poprel a tvrdil, že jeho stroje boli ďaleko od miesta incidentu.



Rusko následne oznámilo zavedenie nových bezpečnostných opatrení na ochranu svojich záujmov v Sýrii vrátane posilnenia sýrskej protilietadlovej obrany.



Izraelská armáda uviedla, že štvrtkové schôdzky sa konali "v dobrej a profesionálnej atmosfére" a že obe strany súhlasili s tým, že budú pokračovať v spolupráci, dodala AFP.