Izraelskí lyžiari na Golanských výšinách rozhodnutie Trumpa schvaľujú

Tel Aviv 27. marca (TASR) - Izraelskí lyžiari dovolenkujúci v turistickom stredisku na hore Hermon pri hraniciach medzi Sýriou a Libanonom schvaľujú rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaručiť zvrchovanosť Izraela nad Golanskými výšinami.



Informovala o tom v utorok agentúra Reuters, ktorá dodala, že podľa týchto Izraelčanov "tento krok mal prísť už dávno".



Amichai Lorenzi (51) vysvetlil, že "toto územie by malo patriť Izraelu z bezpečnostných dôvodov - veď každý vie, čo sa deje v Sýrii."



Pre 29-ročnú Moriel Segalovú má Trumpov dekrét aj veľmi osobný rozmer. Jej otec totiž na Golanských výšinách kedysi bojoval. "Je dobré vedieť, že to nebolo márne," vysvetlila.



Izrael obsadil Golanské výšiny patriace Sýrii v roku 1967 a v roku 1981 ich anektoval. Tento krok však medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo. Sýria chce Golany získať pod svoju správu a v roku 1973 sa o to aj neúspešne pokúsila. Mierové rozhovory o ich možnom vrátení Sýrii tiež neboli úspešné.



Krok prezidenta Trumpa, ktorý podpísal v pondelok dekrét o uznaní suverenity Izraela nad Golanskými výšinami, privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ale odsúdili ho mnohé štáty.



Táto zmena v prístupe americkej diplomacie nahnevala aj mnohých spomedzi asi 22.000 arabských Drúzov, ktorí žijú v oblasti Golanských výšin a stále sa považujú za Sýrčanov.



Spomínaný vrch Hermon leží horskom pásme Antilibanon s nadmorskou výškou 2814 m n. m.



Vrchol Hermonu je na hraniciach medzi Sýriou a Libanonom a je pod sýrskou kontrolou.



Južné svahy hory Hermon má pod kontrolou Izrael, a to od Šesťdňovej vojny v roku 1967. Túto stranu hory spolu s väčšinou územia Golanských výšin Izrael jednostranne anektoval v roku 1981 zákonom o Golanských výšinách.



Izraelom ovládané svahy Hermonu sú najvyššie položeným miestom v Izraeli; hlavný vrchol je zasa najvyšším geografickým bodom Sýrie.