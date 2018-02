Porošenko kritizoval poľskú novelu proti banderovskej ideológii

Ukrajinský prezident vyzval Poľsko, aby bolo objektívne a viedlo dialóg v otázkach súvisiacich so spoločnými dejinami.

Kyjev 1. februára (TASR) - Poľskú novelu zákona o Ústave národnej pamäti (IPN) podrobil vo štvrtok kritike aj ukrajinský prezident Petro Porošenko. Nepáči sa mu, že legislatíva zavádza trestný postih za podporu ukrajinskej nacionalistickej ideológie, tzv. banderovskej ideológie.



Ako informovala agentúra UNIAN, podľa Porošenka táto novela nezodpovedá deklarovaným zásadám strategického partnerstva medzi Poľskom a Ukrajinou.



"Som hlboko znepokojený rozhodnutím poľského parlamentu. Historická pravda si vyžaduje skôr otvorený rozhovor a dialóg než zákazy," uviedol Porošenko. Poznamenal, že "hodnotenia obsiahnuté v tomto rozhodnutí sú absolútne zaujaté a úplne neprijateľné".



"V prvom rade si pamätáme na naše spoločné víťazstvá a boj proti totalitným režimom. Žiadne politické rozhodnutie nemôže nahradiť historickú pravdu," konštatoval ukrajinský prezident.



Vyzval Poľsko, aby bolo objektívne a viedlo dialóg v otázkach súvisiacich so spoločnými dejinami. "Iba spoločne zvíťazíme," dodal Porošenko.



Novelu schválila vo štvrtok horná komora parlamentu (Senát) po tom, čo ju 26. januára odobrila dolná komora (Sejm). Legislatíva okrem iného zavádza trest do troch rokov väzenia aj za použitie slovného spojenia "poľské koncentračné tábory" a šírenie iných faktov o účasti Poliakov na holokauste. Izraelský rezort diplomacie reagoval, že Izrael veľmi citlivo vníma všetky pokusy o spochybňovanie historickej pravdy. Ministerstvo zdôraznilo, že "fakty nezmení žiaden zákon".



Pokiaľ ide o Stepana Banderu, vodcu ukrajinského nacionalistického hnutia, ktorý počas druhej svetovej vojny úzko spolupracoval s nemeckými nacistami, táto postava stále rozdeľuje ukrajinskú spoločnosť. Postoj voči nemu sa pohybuje od úplnej podpory v niektorých oblastiach na západe krajiny až po ostro nepriateľský postoj na zvyšku územia.



Práve Porošenko v máji 2015 pridelil niekdajšej Organizácii ukrajinských nacionalistov - Ukrajinskej povstaleckej armáde (OUN-UPA) štatút bojovníkov za nezávislosť.



Keď ukrajinský parlament v apríli 2015 schválil tento zákon, vtedajší poľský prezident Bronislaw Komorowski upozornil, že to znemožňuje poľsko-ukrajinský historický dialóg. Pripomenul, že pokiaľ ide o vzťahy Poľska a Ukrajiny, táto kapitola dejín nie je uzavretá, a vyslovil sa za "hľadanie pozitívnych riešení".



Poľský Sejm zasa schválil v júli 2016 rezolúciu označujúcu zločiny spáchané OUN-UPA voči Poliakom v oblasti Volyne v rokoch 1943-45 za genocídu. Sejm stanovil, že 11. júl bude dňom spomienky na obete tejto genocídy spáchanej ukrajinskými nacionalistami.



"Je mi ľúto počuť o rozhodnutí poľského Sejmu. Viem, že mnohí sa to budú snažiť využiť na politické špekulácie... Musíme sa však vrátiť k prikázaniu Jána Pavla II. - odpúšťame a žiadame o odpustenie. Iba spoločnými krokmi môžeme dôjsť ku kresťanskému zmiereniu a jednote. Iba spoločne sa môžeme dozvedieť o všetkých skutočnostiach tragických stránok našej spoločnej histórie," reagoval vtedy Porošenko.



Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski v januári 2017 vyhlásil, že budúcnosť vzťahov medzi Poľskom a Ukrajinou závisí od postoja Kyjeva k dejinám, najmä k úlohe niekdajšej UPA. "Stále nie je jasné, či sa Ukrajina vydá na cestu, ktorá je pre Poľsko neprijateľná, teda či bude udržiavať svoju historickú legitimitu v súlade s tradíciami UPA - tradíciami organizácie, ktorá sa dopustila ohavných zločinov proti Poliakom, alebo či sa vzdá tejto cesty," uviedol Kaczynski pre Poľský rozhlas.



Podľa poľských historikov zahynulo v oblasti Volyne približne 100.000 Poliakov. Ukrajinskí historici ale pripomínajú aj tisíce Ukrajincov zabitých v tomto období. Taktiež tvrdia, že počet obetí, o ktorom hovoria ich poľskí kolegovia, je prehnaný a hovoria o najviac 30.000 mŕtvych. S odvolaním sa na historické dôkazy taktiež pripomínajú, že mnoho Poliakov brutálne zavraždili príslušníci sovietskej tajnej služby NKVD, ktorí sa vydávali za bojovníkov OUN-UPA.



Izraelskí diplomati dôrazne odmietli hlasovanie poľského Senátu



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok "kategoricky odmieta" hlasovanie hornej komory poľského parlamentu (Senát), ktorý schválením novely zákona o Ústave národnej pamäti (IPN) zavádza trestný postih za pokusy o pripísanie zločinov nacistického Nemecka poľskému národu ako celku.



Izrael sa rozhodne stavia proti rozhodnutiu poľského Senátu, uvádza sa v komuniké izraelského ministerstva zahraničných vecí, z ktorého citovala agentúra AP.



Izraelský rezort diplomacie dodal, že Izrael veľmi citlivo vníma všetky pokusy o spochybňovanie historickej pravdy. Ministerstvo zdôraznilo, že "fakty nezmení žiaden zákon".



Poľský Senát prijal vo štvrtok zmeny k zákonu o IPN, ktoré zavádzajú trest do troch rokov väzenia za použitie slovného spojenia "poľské koncentračné tábory" a šírenie iných faktov o účasti Poliakov na holokauste.



Už 26. januára tieto pozmeňovacie návrhy schválila dolná komora parlamentu. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí už vtedy poľské vedenie vyzvalo, aby sa v návrhu zákona urobili zmeny a až potom bol predložený na posúdenie Senátu. K zmenám v návrhu však nedošlo.



Zákon schválený oboma komorami poľského parlamentu nadobudne platnosť, keď ho podpíše hlava štátu. Poľský prezident Andrzej Duda dal v uplynulých dňoch najavo, že tento zákon podporuje.



Mnohí ľudia v Izraeli sú však podľa AP presvedčení, že zákon prijatý v Poľsku je pokusom zbaviť sa obviňovania z úlohy, ktorú niektorí Poliaci zohrávali pri vraždení Židov počas druhej svetovej vojny.



Izraelskí poslanci prišli s protinávrhom k zákonu prijatému v Poľsku



Skupina poslancov izraelských vládnych i opozičných strán navrhuje, aby sa odmietanie alebo zľahčovanie viny pomáhačov nacistov počas druhej svetovej vojny trestalo v Izraeli odňatím slobody, a to v trvaní do päť rokov. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Izraelskí poslanci týmto návrhom reagovali na kontroverznú novelu zákona o Ústave národnej pamäti (IPN) prijatú parlamentom v Poľsku, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za výroky vnímané ako obviňovanie Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch.



Iniciatívny návrh izraelských poslancov by mal viesť k zmenám v zákone z roku 1986 o trestnej zodpovednosti za popieranie holokaustu.



Opozičná strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid) ako spolupredkladateľ vo svojom vyhlásení spresnila, že podľa návrhu sa bude popieranie alebo zľahčovanie viny pomáhačov nacistov v Izraeli považovať za trestný čin s možným päťročným trestom väzenia.



Návrh zákona obsahuje aj prísľub, že ľudia, ktorí prežili holokaust a ktorí budú o svojom utrpení svedčiť, majú nárok na plnú právnu pomoc a ochranu zo strany štátu.



Rovnakú ochranu bude štát poskytovať aj učiteľom a sprievodcom exkurzií v Poľsku v prípade, ak iný štát voči nim podá súdnu žalobu. Ide o návrh, ktorý je bezprostrednou reakciou na zákon prijatý poľským parlamentom.



Medzi piatimi poslancami, ktorí návrh prezentovali, sú zástupcovia centristickej opozičnej strany Budúcnosť existuje a aliancie Sionistický tábor, ako aj predstavitelia trojice strán vládnej koalície Jednota (Likud), Izrael, náš domov a Židovský domov.



"Všetky pokusy Poľska zbaviť sa zodpovednosti, ktorú nesie za smrť miliónov Židov počas holokaustu, len zdôrazňuje nutnosť začať s rozhodnými krokmi z našej strany. Nedovolíme nikomu zabudnúť ani na činy nacistov, ani na činy tých, ktorí im v tom pomáhali. Je to náš dlh voči pamiatke obetí. Svet musí vedieť, že Židia už nechcú mlčať a že sa už nikoho neboja," uviedol poslanec Jair Lapid zo strany Budúcnosť existuje, ktorého otec prežil väznenie v koncentračnom tábore. V sobotu na svojej stránke Facebook dodal, že jeho "stará matka bola zavraždená v Poľsku Nemcami a Poliakmi".



Balík zmien v zákone o poľskom IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus uvaliť na Poliakov spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka vrátane genocídy európskych Židov. Rovnaký trest hrozí aj za propagáciu banderovskej ideológie a popieranie masakru vo Volyni, ktorý spáchali počas druhej svetovej vojny ukrajinskí nacionalisti.



Poľský prezident Andrzej Duda nedávno vyhlásil, že je prekvapený reakciou izraelskej strany na návrh zákona o IPN. Zdôraznil, že výraz "poľské koncentračné tábory" je nesprávny, pretože ide o tábory postavené nacistami, ktorí napadli Poľsko. Poľský prezident zároveň poznamenal, že "ojedinelé prejavy podlosti" u Poliakov, ktorí spolupracovali s nacistami, nemôžu vrhnúť tieň na celý národ.