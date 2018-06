Izraelskí vojaci zastrelili Palestínčana, ktorý do nich hádzal kamene

Velenie izraelskej armády sa k tomuto incidentu zatiaľ nevyjadrilo.

Jeruzalem 6. júna (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že izraelské jednotky v stredu smrteľne postrelili 21-ročného Palestínčana z Predjordánska, ktorý hádzal kamene do izraelskej hliadky. Velenie izraelskej armády sa k tomuto incidentu zatiaľ nevyjadrilo.



Agentúra AP s odvolaním sa na uvedený palestínsky rezort dodala, že mladík prišiel o život počas potýčok s izraelskými silami, ktoré vypukli v obci Nabí Sálih v blízkosti mesta Ramalláh.



Očití svedkovia uviedli, že po tom, ako izraelskí vojaci vstúpili do dediny, Palestínčania na nich zaútočili kameňmi. Strýko zastreleného mladíka tvrdí, že izraelskí vojaci na útok palestínskych Arabov odpovedali paľbou ostrou muníciou, gumenými projektilmi a slzotvorným plynom.



Od roku 2015 doteraz Palestínčania vo vlne násilností zabili viac ako 50 Izraelčanov, dvoch Američanov a jednu britskú turistku, ktorí boli v Izraeli na návšteve. Väčšina týchto útokov bola spáchaná nožom alebo išlo o zámerné vrazenie autom do davu.



Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 Palestínčanov, z ktorých väčšina bola identifikovaná ako páchatelia útokov na Izraelčanov.



Izrael vidí za krviprelievaním palestínsku vzburu, avšak Palestínčania tvrdia, že tieto násilnosti sú aj dôsledkom ich sklamania zo zmrazeného mierového procesu a už niekoľko desiatok rokov trvajúcej izraelskej okupácie palestínskych území.