Izraelskí vojaci zranili desiatky protestujúcich Palestínčanov

Gaza 19. októbra (TASR) - Izraelskí vojaci spustili v piatok neďaleko hranice s pásmom Gazy streľbu do protestujúcich, pričom zranili 77 Palestínčanov. Tlačová agentúra Reuters to uviedla s odvolaním sa na údaje zverejnené ministerstvom zdravotníctva v Gaze.



Hovorkyňa izraelskej armády oznámila, že pri hranici sa zhromaždilo približne 10.000 demonštrantov. Niektorí z nich na izraelských vojakov hádzali cez hraničné oplotenie horiace pneumatiky, granáty, ako aj iné výbušné zariadenia. Slzotvorného dymu sa nadýchalo približne 30 Palestínčanov.



Reuters si všíma, že účasť na piatkovom proteste bola pomerne malá - na niektorých predchádzajúcich protestoch sa totiž zúčastnilo zhruba 30.000 ľudí -, čo môže byť znakom zmiernenia napätia zintenzívneného za uplynulých niekoľko dní.



Vo štvrtok Izrael zvýšil počet vojakov pozdĺž hranice s Gazou. Urobil to deň po tom, ako raketa vystrelená z tejto enklávy priamo zasiahla jeden z domov na juhu Izraela. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil "veľmi tvrdý úder", ak "budú útoky ďalej pokračovať".



Jeden nemenovaný palestínsky predstaviteľ uviedol, že egyptskí bezpečnostní činitelia v snahe zabrániť eskalácii násilia uskutočnili v uplynulých dňoch samostatné stretnutia s izraelskými náprotivkami a predstaviteľmi palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



Od marca prišlo o život už približne 200 Palestínčanov, ktorí sa podieľali alebo zúčastňovali na uvedených protestoch. V júli utrpel smrteľné strelné poranenie taktiež jeden izraelský vojak.



Izraelčania vyhlasujú, že bránia svoje hranice, a obviňujú Hamas, ktorý sa zaprisahal zničiť Izrael, že zneužíva protesty na zakrytie pokusov narušiť hraničné oplotenie a zaútočiť na civilistov i vojakov.