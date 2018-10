Izraelský minister obrany navrhuje tvrdý vojenský zásah proti Hamasu

Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré pásmo Gazy ovláda, organizuje na hraniciach s Izraelom už šesť mesiacov protesty s cieľom dosiahnuť uvoľnenie prísnej blokády zo strany Izraela a Egypta.

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Izrael musí Hamasu uštedriť úder, aj keby to malo znamenať vojnu v pásme Gazy, povedal v utorok podľa denníka Haarec izraelský minister obrany Avidgor Lieberman.



Lieberman tiež vyjadril presvedčenie, že vojenský zásah proti Hamasu je "jedinou možnosťou ako obmedziť násilie v Gaze "na nulu alebo takmer na nulu".



Podľa Liebermana by mal bezpečnostný kabinet izraelskej vlády, ktorého zasadnutie je naplánované na stredu, nariadiť vojenský zásah proti Hamasu "aj za cenu posunu k rozsiahlej konfrontácii".



"Môj názor je jednoznačný. Musíme Hamasu uštedriť tvrdý úder. Je to jediný spôsob, ako znížiť mieru násilia na nulu alebo takmer na nulu," povedal Lieberman počas utorňajšej návštevy divízie izraelskej armády dislokovanej neďaleko hraníc Izraela s pásmom Gazy.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré pásmo Gazy ovláda, organizuje na hraniciach s Izraelom už šesť mesiacov protesty s cieľom dosiahnuť uvoľnenie prísnej blokády zo strany Izraela a Egypta. Protesty sprevádzané násilnosťami v posledných týždňoch ešte zintenzívnili po tom, ako ochablo Káhirou sprostredkované úsilie o prímerie.



Od marca prišlo o život už 155 Palestínčanov, ktorí sa na uvedených protestoch podieľali alebo sa ich zúčastňovali. V júli utrpel smrteľné strelné poranenie taktiež jeden izraelský vojak.



Izraelčania vyhlasujú, že bránia svoje hranice, a obviňujú Hamas, ktorý sa zaprisahal zničiť Izrael, že zneužíva protesty na zakrytie pokusov narušiť hraničné oplotenie a útočiť na civilistov i vojakov.