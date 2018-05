Izraelský minister turizmu: Necestujte do Turecka

Vzťahy Izraela a Turecka boli vždy poznačené krízami.

Jeruzalem 17. mája (TASR) - Vzhľadom na najnovší spor medzi Izraelom a Tureckom vyzval vo štvrtok izraelský minister pre turizmus Jariv Levin svojich krajanov, aby už do Turecka necestovali. Informuje o tom agentúra DPA.



"Poviem to jasne: Nemalo by sa cestovať do Turecka," povedal Levin pre izraelský spravodajský portál Ynet.



Vzťahy Izraela a Turecka boli vždy poznačené krízami. Po vlne násilných protestov v pohraničnom pásme Gazy, ktoré si vyžiadali 60 obetí v radoch Palestínčanov, došlo k novému vyhroteniu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil počínanie Izraela za "genocídu". Ostrými výčitkami na adresu Erdogana nešetril ani izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



"Žiaľ, v Turecku je niekto, kto tému Izraela stále zneužíva na to, aby pred voľbami dosiahol väčšiu podporu," uviedol Levin. "Kým sa s nami bude v Turecku zaobchádzať týmto spôsobom, niet dôvodu na to, aby sme tam cestovali," dodal.



Turecko patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie Izraelčanov, pripomína DPA. Počty dovolenkárov však odrážajú nestále vzťahy medzi oboma krajinami - v roku 2008 vycestovalo podľa tureckých štatistík do Turecka 558.183 Izraelčanov, v roku 2011 ich bolo iba 79.140 a vlani 380.415.