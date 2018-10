Izraelský premiér bol na neohlásenej návšteve Ománu

Izrael neudržiava diplomatické vzťahy s Ománom ani s väčšinou ostatných arabských štátov.

Jeruzalem 26. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu absolvoval v piatok vopred neohlásenú návštevu Ománu, kam pricestoval na pozvanie tamojšieho sultána. Po Netanjahuovom návrate do vlasti to oznámila premiérova kancelária, informoval denník Jeruzalem Post.



Izrael neudržiava diplomatické vzťahy s Ománom ani s väčšinou ostatných arabských štátov. Netanjahuovmu pozvaniu do ománskeho sultanátu, ležiaceho na juhovýchode Arabského polostrova, predchádzala dlhodobá komunikácia medzi oboma stranami.



Netanjahu sa v Ománe stretol so sultánom Kábúsom bin Saídom bin Tajmúrom as-Saídom. Podľa agentúry AP išlo o prvú schôdzku vrcholných predstaviteľov oboch krajín od roku 1996.



Netanjahu a ománsky sultán pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého "diskutovali o spôsoboch, ako dosiahnuť pokrok v blízkovýchodnom mierovom procese". Hovorili tiež o "mnohých otázkach spoločného záujmu s cieľom dosiahnutia mieru a stability v oblasti Blízkeho východu".