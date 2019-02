Izraelský premiér Netanjahu uviazol v Poľsku pre poškodené lietadlo

Do lietadla arazil ťahač, ktorý ho premiestňoval na odletovú dráhu.

Varšava 15. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu musel stráviť noc vo Varšave po tom, ako tesne pred odletom došlo k poškodeniu jeho lietadla. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Netanjahu bol s celým sprievodom na palube lietadla spoločnosti El Al krátko po polnoci a chcel odletieť do vlasti po dvojdňovej návšteve Poľska, počas ktorej sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o Blízkom východe. Do lietadla však narazil ťahač, ktorý ho premiestňoval na odletovú dráhu.



Netanjahua s manželkou urýchlene previezli do hotela, pričom niekoľkí členovia delegácie strávili noc v lietadle. Z Izraela vyslali náhradný stroj, ktorý by mal premiéra dopraviť do vlasti ešte pred zotmením, keď sa začína židovský sviatočný deň sabat.