Izraelský prezident Rivlin začal konzultácie o zostavení novej vlády

Rivlin sa najprv stretol so zástupcami strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua.

Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin začal viesť v pondelok konzultácie s predsedami všetkých politických strán, ktoré sa v minulotýždňových predčasných voľbách dostali do parlamentu. Informovala o tom agentúra AP.



Rivlin sa najprv stretol so zástupcami strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Odporúčania o tom, koho by mal poveriť zostavením vlády, si následne vypočuje i od politikov z desiatich ďalších zvolených strán.



Poradie, v akom sa s nimi stretne, je určené počtom získaných mandátov - od najväčšieho po najmenšieho.



Prezident si z odporúčaných kandidátov vyberie toho, ktorý má podľa jeho názoru najväčšie šance vytvoriť v parlamente väčšinu. Následne ho požiada, aby do 42 dní vytvoril vládu.



Očakáva sa, že konzultácie budú vzhľadom na výsledok parlamentných volieb len formalitou. Spolu s ultraortodoxnými stranami, ktoré Netanjahu označuje za prirodzených spojencov Likudu, bude mať blok pravicových strán v parlamente väčšinu v podobe 65 hlasov a zostavením vlády bude zrejme poverený Netanjahu.