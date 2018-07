Izraelský súd pozastavil plánované búranie dediny v Predjordánsku

Izrael tvrdí, že dedina Chan al-Ahmár, nachádzajúca sa východne od Jeruzalema, bola postavená nelegálne.

Jeruzalem 13. júla (TASR) - Izraelský najvyšší súd pozastavil vo štvrtok plánovanú demoláciu beduínskej dediny v Predjordánsku, ktorá vyvolala pobúrenie Palestínčanov i medzinárodné znepokojenie, informovala agentúra AP.



Súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce kauzu znovu posúdiť po tom, ako obyvatelia dediny Chan al-Ahmár podali odvolanie proti svojmu vysťahovaniu a zbúraniu svojich domovov. Súd uviedol, že obe strany budú predvolané na vypočutie najneskôr do 15. augusta.



Izrael tvrdí, že dedina Chan al-Ahmár, nachádzajúca sa východne od Jeruzalema, bola postavená nelegálne. Jej obyvateľov zároveň plánuje presťahovať do oblasti vzdialenej približne 12 kilometrov.



Podľa kritikov je však nemožné, aby Palestínčania dostali stavebné povolenia. Tvrdia, že Izrael chce premiestniť asi 180 obyvateľov spomínanej dediny, aby mohol postaviť na jej mieste novú osadu.



Plánovaná demolácia beduínskej dediny vyvolala veľkú medzinárodnú kritiku a pobúrenie zo strany Palestínčanov. Do dediny v rámci solidarity s jej obyvateľmi prišli vo štvrtok lídri hnutia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása Fatah.



Beduíni v Izraeli predstavujú malú národnostnú skupinu v rámci arabskej menšiny. Tradične sa identifikujú skôr s Izraelom ako so svojimi arabskými súkmeňovcami.