Izraelský súd zastavil plánované vyhostenie afrických migrantov

Izraelská vláda začiatkom januára rozhodla o nútenom vyhostení tisícok afrických prisťahovalcov, ktorí sa na území krajiny zdržiavajú bez dokumentov totožnosti.

Jeruzalem 15. marca (TASR) - Izraelský najvyšší súd rozhodol vo štvrtok o zastavení zámerov vlády vyhostiť tisícky prisťahovalcov predovšetkým z afrických štátov Eritrea a Sudán. Vláde poskytol do 26. marca čas na predloženie ďalších dokumentov, až do odvolania zostáva dočasný stop v platnosti, vyplýva z verdiktu najvyššej súdnej inštancie židovského štátu.



Izraelská vláda začiatkom januára rozhodla o nútenom vyhostení tisícok afrických prisťahovalcov, ktorí sa na území krajiny zdržiavajú bez dokumentov totožnosti. Podľa údajov tamojšieho rezortu vnútra žije aktuálne v Izraeli asi 42.000 takýchto migrantov z čierneho kontinentu, pričom polovicu z nich tvoria deti, ženy alebo muži s rodinami.



Každý z vyhostených by do konca marca mal dostať letenku a v prepočte 2800 eur v hotovosti. Tí, ktorí odmietnu opustiť Izrael, budú zadržaní a napokon vyhostení. Keďže viacerým z utečencov hrozí po návrate do krajín ich pôvodu uväznenie, Izrael ponúkol, že im umožní letecký transport do inej africkej krajiny, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Aktivisti za rešpektovanie ľudských práv predpokladajú, že v tomto prípade by išlo o Ugandu alebo Rwandu.



Zámer izraelskej vlády kritizoval v minulosti okrem iného Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).