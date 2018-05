J. Bolton: USA môžu sankcionovať európske firmy obchodujúce s Iránom

Odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 znepokojilo ich európskych spojencov, vyvolalo neistotu týkajúcu sa dodávok ropy a zvýšilo riziko konfliktu na Blízkom východe.

Washington 13. mája (TASR) - Bezpečnostný poradca Bieleho domu John Bolton v nedeľu povedal, že USA môžu uvaliť sankcie na európske firmy obchodujúce s Iránom. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo je však optimistický a tvrdí, že Washington a jeho spojenci by mohli uzavrieť novú jadrovú dohodu s Teheránom.



"Je to možné. Závisí to od správania ostatných vlád," odpovedal Bolton v rozhovore pre CNN na otázku, či Spojené štáty môžu uvaliť sankcie na európske firmy, ktoré budú naďalej obchodovať s Iránom.



Pompeo v rozhovore pre Fox News povedal, že dúfa, že v najbližších dňoch a týždňoch sa podarí dosiahnuť "dohodu, ktorá skutočne funguje, ktorá skutočne ochráni svet pred zlým konaním Iránu, nielen pred jeho jadrovým programom, ale aj pred ich raketami".



Odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 znepokojilo ich európskych spojencov, vyvolalo neistotu týkajúcu sa dodávok ropy a zvýšilo riziko konfliktu na Blízkom východe. Čína, Francúzsko, Rusko, Británia, Európska únia a Irán s výnimkou USA sa naďalej držia dohody.



"Myslím si, že Európania nakoniec pochopia, že je v ich záujme, aby sa k nám pripojili," uviedol Bolton na otázku, či teda Washington skutočne uvalí sankcie na európske firmy.