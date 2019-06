J. Kushner spochybnil, či si Palestínčania dokážu vládnuť sami

Hoci zať prezidenta USA pripravuje daný plán pod rúškom tajomstva už 2 roky, palestínski a niektorí arabskí činitelia to vnímajú ako výraznú podporu záujmov Izraela a odopieranie ich vlastného štátu.

Tel Aviv 3. júna (TASR) - Vysoko postavený poradca Bieleho domu Jared Kushner vyjadril neistotu, či sú Palestínčania schopní vládnuť si sami. Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, to povedal v ojedinelom televíznom programe Axios na stanici HBO odvysielanom v nedeľu.



Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



Kushner, autor blízkovýchodného mierového plánu, ktorý Biely dom ešte len zverejní, na otázku, či Palestínčania môžu očakávať slobodu od izraelskej armády a zásah vlády, odpovedal, že to bude "vysoká prekážka".



Palestínske vedenie bojkotovalo diplomatické úsilie, ktoré Trump označil za "dohodu storočia". Hoci Kushner pripravuje daný plán pod rúškom tajomstva už dva roky, palestínski a niektorí arabskí činitelia to vnímajú ako výraznú podporu záujmov Izraela a odopieranie ich vlastného štátu.



Kushner sa počas rozhovoru opäť vyhol priamej odpovedi na to, či daný plán zahŕňa riešenie izraelsko-palestínskej otázky v podobe dvoch štátov, čo je základným princípom americkej politiky po desaťročia. Takéto riešenie by počítalo s vytvorením samostatného palestínskeho štátu v Predjordánsku a pásme Gazy, s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.



Na otázku, či verí, že Palestínčania sú schopní vládnuť si sami bez zasahovania Izraela, Kushner povedal: "To je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa budeme musieť pozrieť. Dúfame, že časom nadobudnú schopnosť vládnuť si sami."



Poradca dodal, že Palestínčania "potrebujú spravodlivý justičný systém, slobodu tlače, slobodu vyjadrovania, toleranciu všetkých náboženstiev", aby sa palestínske územia mohli stať "investovateľnými".