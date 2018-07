Jagger na koncerte spravil bonmot na adresu poľskej justičnej reformy

Mick Jagger sa tak symbolicky pridal k množstvu odporcov, ktorí tvrdia, že inkriminovaná zmena poškodzuje demokraciu.

Varšava 9. júla (TASR) - Frontman britskej rockovej skupiny The Rolling Stones počas nedeľňajšieho koncertu vo Varšave skritizoval poľskú vládnu reformu týkajúcu sa súdnictva. Mick Jagger sa tak symbolicky pridal k množstvu odporcov, ktorí tvrdia, že inkriminovaná zmena poškodzuje demokraciu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Nové zákony nútia poľských sudcov, ktorí majú 65 a viac rokov - vrátane predsedníčky Najvyššieho súdu Malgorzaty Gersdorfovej -, odstúpiť z funkcie. Legislatíva je súčasťou rozsiahlej reorganizácie, ktorá je podľa vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) potrebná na odstránenie pretrvávajúceho komunistického dedičstva.



"Som príliš starý na to, aby som bol sudca, ale som dosť mladý na to, aby som mohol spievať," vyhlásil pred publikom 74-ročný Jagger počas šou skupiny na národnom futbalovom štadióne v poľskom hlavnom meste.



Európska únia, ľudskoprávne skupiny, medzinárodné organizácie, ako aj poľské opozičné strany skritizovali tieto zmeny s tým, že podkopávajú nezávislosť súdov a posilňujú vplyv politikov.



Poľsko zvrhlo komunizmus v roku 1989 a odtrhlo sa tak od systému nastoleného bývalým Sovietskym zväzom po druhej svetovej vojne. K odstaveniu komunizmu v Poľsku došlo iba niekoľko mesiacov pred pádom Berlínskeho múru. Kľúčovou postavou tohto procesu bol Lech Walesa, vodca prodemokratického odborového hnutia Solidarita.



Walesa pred koncertom napísal Jaggerovi list, v ktorom ho požiadal, aby sa počas svojho pobytu v Poľsku vyjadril k danej problematike. V pondelok Walesa poďakoval The Rolling Stones tvítom: "Skutočná solidarita vždy zvíťazí."



Poľsko vstúpilo do EÚ v roku 2004 ako najväčší bývalý komunistický člen tohto bloku a modelový príklad mierového prechodu k demokracii vo východnej Európe. Roztržky medzi Varšavou a EÚ ohľadom zmien v justícii a ďalších reforiem však poškvrnili reputáciu krajiny v Európe, analyzuje záverom Reuters.