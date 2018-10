Jagland: Rusko sa v januári nezúčastní zasadnutia PZ RE

Súčasne upozornil, že ak Rusko odíde z RE, ruskí občania sa nebudú môcť obracať na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), nebude možné monitorovať situáciu napr. v ruských väzniciach.

Moskva/Štrasburg 11. októbra (TASR) - Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland vo štvrtok uviedol, že podľa jeho informácií sa Rusko v januári budúceho roku nebude zúčastňovať na práci zasadnutia Parlamentného zhromaždenia (PZ) RE a nebude ani platiť príspevok do budúcoročného rozpočtu RE.



Jagland pritom podľa agentúry RIA Novosti zdôraznil, že platenie príspevkov je v súlade so stanovami RE povinné. Súčasne upozornil, že ak Rusko odíde z RE, ruskí občania sa nebudú môcť obracať na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), nebude možné monitorovať situáciu napr. v ruských väzniciach.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok v Moskve vyhlásil, že Kremeľ sa nezaoberá hypotézou, že by Rusko pozastavilo svoju účasť na práci RE. Novinárom odporučil, aby sa s otázkou ohľadom možnosti zmrazenia účasti Ruska na práci Rady Európy obrátili na ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Peskov to uviedol v reakcii na slová Jaglanda, ktorý v stredu počas jesenného zasadnutia PZ RE vyhlásil, že "ak Rusko nezačne platiť svoje príspevky do rozpočtu RE do júna roku 2019, rada ministrov (RE) nielen môže, ale bude musieť vylúčiť Rusko zo zoznamu členských štátov".



Predseda výboru Rady federácie pre zahraničné vzťahy Konstantin Kosačov podľa agentúry TASS informoval, že medzirezortná komisia pre súčinnosť s RE sa bude 23. októbra zaoberať situáciou v PZ RE. Pre prezidenta Vladimira Putina komisia vypracuje návrhy ohľadom ďalšieho rozvoja vzťahov Ruska s RE.



Podľa predsedu výboru Štátnej dumy pre zahraničné vzťahy Leonida Sluckého by Rusko "možno malo zvážiť zmrazenie svojho členstva" v RE, a nečakať na iniciovanie procedúry svojho vylúčenia z tejto organizácie.



Delegácia Ruskej federácie v PZ RE bola v apríli roku 2014 zbavená volebného práva kvôli udalostiam na Ukrajine a pripojeniu Krymského polostrova k Rusku, uviedla agentúra TASS.



V roku 2015 sa PZ RE dvakrát zaoberal otázkou obnovenia práva ruskej delegácie, ale sankcie voči Rusku sa sprísňovali. V reakcii na to ruská delegácia "za takýchto podmienok" odmietla pracovať v PZ RE a v rokoch 2016-18 neposlala žiadosť o obnovenie svojich práv - zdôvodnila to pretrvávajúcimi protiruskými náladami v Štrasburgu.



Koncom júna 2017 Moskva pozastavila platbu svojho príspevku pre RE z dôvodu neúčasti ruskej delegácie na práci PZ RE. Zároveň ruská strana navrhla zahrnúť do rokovacieho poriadku ustanovenie, aby nikto nemal právo zbaviť národné delegácie ich práv.



Rusko bolo od roku 1996 jedným z piatich hlavných prispievateľov do rozpočtu Rady Európy. V čase pozastavenia prevodu časti príspevku v roku 2017 šlo o 33 miliónov eur ročne.