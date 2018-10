Jakovenko: Nevieme, či je Skripaľ nažive

K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca a bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU.

Londýn 12. októbra (TASR) - Rusko nevie, či je bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ nažive a kde sa on i jeho dcéra Julija momentálne nachádzajú. Na tlačovej konferencii v Londýne to v piatok uviedol ruský veľvyslanec v Británii Alexandr Jakovenko.



Jakovenko tiež vyhlásil, že Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, ktorých Británia obviňuje z pokusu o otrávenia Skripaľovcov, "reálne existujú".



Za dôkaz ruský diplomat označil ich interview, ktoré poskytli spravodajskej televízii RT.



Ich vyhlásenie, že priezviská Petrov a Boširov sú ich pravé mená a že nepracujú v GRU, "možno vnímať ako oficiálne," dodal Jakovenko.



Diplomat dodal, že voči dvojici nebolo v Rusku vznesené nijaké obvinenie, pretože ruské zákony neporušili. Okrem toho britské úrady sa na Rusko oficiálne neobrátili so žiadosťou o vyšetrenie tejto kauzy.



"My sme zistili totožnosť týchto ľudí a nemáme dôvod im neveriť," poznamenal veľvyslanec.



K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca a bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU. Podľa portálu Bellingcat ide o plukovníka GRU Anatolija Čepigu a lekára tejto tajnej služby Alexandra Miškina. Tí v kauze donedávna figurovali pod menami Ruslan Boširov a Alexej Petrov. Rusko obvinenia z pokusu o Skripaľovu vraždu od začiatku odmieta.



Skutočnosť, že britské úrady odmietajú umožniť ruskej strane prístup ku Skripaľovcom, ktorí sa zdržujú na neznámom mieste v Británii, pokladá ruský veľvyslanec za porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961. V tejto súvislosti Jakovenko obvinil Britániu, že si neplní svoje právne záväzky.