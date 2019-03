Jan Hamáček bude aj naďalej predsedom ČSSD

Staronový predseda získal 433 z 501 platných hlasov. Proti opätovnému zvoleniu Hamáčka hlasovalo 57 delegátov, 11 lístkov bolo neplatných.

Praha 1. marca (TASR) - Predsedom Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) bude aj ďalšie dva roky Jan Hamáček. V tejto funkcii ho v piatok potvrdili delegáti 41. zjazdu strany ČSSD v Hradci Králové. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Staronový predseda získal 433 z 501 platných hlasov. Proti opätovnému zvoleniu Hamáčka hlasovalo 57 delegátov, 11 lístkov bolo neplatných.



Hamáčkovo znovuzvolenie sa od začiatku zdalo byť len formalitou, priamo na zjazde sa však prihlásil jeden protikandidát — pardubický sociálny demokrat Jaromír Landsman. Ten však nesplnil podmienky pre zvolenie, pretože členom ČSSD je len necelé dva roky, uviedla ČT24.



Hamáček vo svojom prejave zdôraznil, že ČSSD sa od minuloročnej jesene zmenila — neháda sa, je jednotná a pracuje pre svojich voličov. Strana sa podľa neho rozhodla správne, keď minulý rok vstúpila do vlády s hnutím ANO. "Úspechy sa podarilo dosiahnuť za krátku dobu," povedal Hamáček. Upozornil napríklad na rast platov vo verejnej sfére a rast minimálnej mzdy i zvýšenie dôchodkov.



Po voľbe šéfa ČSSD nasleduje voľba prvého podpredsedu. Hamáček preferuje Romana Onderku, ktorý zatiaľ nemá protikandidáta.



Na úvod zjazdu vystúpil s prejavom český prezident Miloš Zeman, ktorý sľúbil, že ČSSD dá svoj hlas v májových voľbách do Európskeho parlamentu.



Okrem voľby nového predsedníctva, ktorá potrvá do soboty, delegáti zjazdu v sobotu schválili zmenu stanov ČSSD.