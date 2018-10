KRÁTKY NÁVRAT DOMOV: Ľuďom v Janove dovolili vrátiť sa po osobné veci

Opustená štvrť v talianskom meste Janov v blízkosti mosta Morandi. Foto: TASR/AP

Rím 18. októbra (TASR) - Ľuďom evakuovaným po páde Morandiho mosta v talianskom meste Janov povolili vo štvrtok vrátiť sa do svojich domovov a vyzdvihnúť si odtiaľ osobné veci. Dva mesiace po nešťastí to bola pre obyvateľov náročná emocionálna úloha, napísala tlačová agentúra DPA.Časť diaľničného mosta sa zrútila 14. augusta a katastrofa si vyžiadala životy 43 ľudí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta.Po dlhých týždňoch monitorovania stojacich, zachovaných sekcií mosta umožnili evakuovaným ľuďom na dve hodiny vojsť do ich starých domov a naplniť si osobnými vecami 50 škatúľ. Tie im pomohli odviezť hasiči.povedala pre taliansky denník La Repubblica Giusy Morettiová, hovorkyňa evakuovaných.dodala.Tento proces začala skupina 24 rodín a má pokračovať dva, tri týždne. Bolo vidieť, že ľudia si odnášali všetky možné druhy vecí, napríklad gitary, rastliny a klavír, napísal janovský denník Il Secolo XIX.Jedna žena sa rozplakala. Na mieste bol tiež taliansky Červený kríž, ktorý ponúkal psychologickú pomoc.Janovský Morandiho most bol výrazným bodom severotalianskeho mesta, spájal jeho severnú časť so západnou a tiež janovský prístav s diaľnicami smerujúcimi k Francúzsku a k ďalším talianskym mestám. Starosta Marco Bucci vo štvrtok potvrdil cieľ postaviť nový most do konca roka 2019.