Janukovyč: Odmietam, že som sa dožadoval vstupu ruských vojakov

Moskva 2. marca (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, ktorého zosadili počas masívnych prozápadných protestov pred štyrmi rokmi, odmietol tvrdenia, že sa dožadoval vstupu ruských vojakov do svojej krajiny. Exprezident to vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii v Moskve, informuje agentúra DPA.



"Navrhol som policajnú mierotvornú misiu," uviedol Janukovyč, všeobecne považovaný za proruského politika. Ukrajinskí činitelia ho obviňujú, že sa v zúfalej snahe o zotrvanie pri moci pokúsil získať ruské posily. Jeho právnik hodlá čoskoro zverejniť dokument, ktorým sa má potvrdiť Janukovyčova nevina a stiahnuť obžaloba.



Ide o text adresovaný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v marci 2014. Ukrajinský parlament mesiac predtým odhlasoval zosadenie Janukovyča z postu prezidenta. Ten v danom čase utiekol do susedného Ruska.



Počas nasledujúcich týždňov ruské sily obsadili ukrajinský čiernomorský polostrov Krym a v dvoch východoukrajinských regiónoch vypuklo povstanie proruských separatistov. Konflikt medzi nimi a ukrajinskými vládnymi silami si podľa odhadov OSN odvtedy vyžiadal už viac než 10.000 mŕtvych.



Podľa Janukovyča nemali on, ukrajinská armáda ani ukrajinské tajné služby žiadne informácie o "prevzatí Krymu", pričom takéto tvrdenia vyfabrikovali ľudia, ktorí uchvátili moc na Ukrajine po krvavom prevrate v Kyjeve.



Referendum na Kryme bolo iba odpoveďou na túto situáciu, tvrdí Janukovyč. "Krymskí obyvatelia sa rozhodli pre referendum, pretože sa chceli chrániť," uviedol ďalej na tlačovej konferencii.



Krymská republika a Sevastopol - mesto so špeciálnym štatútom, kde žije väčšinové ruské obyvateľstvo - odmietli podľa agentúry TASS uznať legitímnosť nového ukrajinského vedenia, ktoré prevzalo moc počas nepokojov.