Janukovyč varuje Ukrajincov pred osudovou chybou

Moskva 6. februára (TASR) - Ukrajinský exprezident Viktor Janukovyč považuje verdikt, ktorým bol odsúdený na 13 rokov väzenia, za nezákonný a nanútený súdu súčasným vedením Ukrajiny.



Súd v Kyjeve na pojednávaní 24. januára odsúdil Janukovyča za vlastizradu a spoluúčasť pri príprave a vedení "agresívnej vojny" proti Ukrajine zo strany Ruska". Pre nedostatok dôkazov o vine však súd exprezidenta zbavil obvinenia zo snahy o zmenu hraníc štátu.



Janukovyč v stredu na tlačovej konferencii v Moskve vyhlásil, že tento rozsudok "nemá so zákonom nič spoločné". Poukázal okrem iného na "sústavné porušovanie trestného poriadku" i na "bezprecedentný tlak na súd".



Stav, aký na Ukrajine trvá posledných päť rokov, označil Janukovyč za "legalizovaný terorizmus" namierený voči vlastným občanom.



"To je taká ideológia tejto vlády, ktorá nemá nič spoločné s demokraciou, všetko sa deje naopak," vyhlásil Janukovyč na tlačovej konferencii v Moskve.



Udalosti, ku ktorých na Ukrajine došlo po zmene vlády v roku 2014, označil Janukovyč za "najčernejšie stránky v dejinách nezávislej Ukrajiny.



"Videli sme procesy, ktoré viedli k početným obetiam a nazývajú sa vojenská konfrontácia," dodal. Tento vývoj mal byť podľa Janukovyča už dávno posúdený z právneho hľadiska, čo však momentálne nie je možné, lebo "teraz je moc na Ukrajine v rukách ľudí, ktorí spáchali tieto zločiny."



Súčasného prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka Janukovyč obvinil, že nechce vrátiť mier na Ukrajinu. Pripomenul, že obnovenie mieru Porošenko sľúbil pred piatimi rokmi, čo však nesplnil, podobne ako podľa neho neplní ani svoje medzinárodné záväzky - minské mierové zmluvy.



"Ukrajina sa stala ohniskom vojny a nestability, ktorá sa rozširuje aj do iných štátov. Proti svojej vôli boli do toho zatiahnuté európske krajiny, USA a samozrejme aj Rusko." vyhlásil Janukovyč.



Výsledkom je, že "ekonomika upadá, ľudia sú čoraz chudobnejší a čoraz viac občanov tomuto vedeniu (Ukrajiny) neverí."



Pokiaľ ide o prezidentské voľby na Ukrajine, Janukovyč vyhlásil že súčasné vedenie Ukrajiny urobí vo voľbách - prezidentských a neskôr i parlamentných - všetko pre to, aby sa udržalo pri moci. Využije na to podľa Janukovyča všetky dostupné nástroje - administratívne i technické. "Bez podvodu v týchto voľbách je pre Porošenka nemožné vyhrať," skonštatoval Janukovyč.



Viktor Janukovyč je presvedčený, že ak voľby vyhrá súčasné vedenie Ukrajiny, bude to mať nepredvídateľné dôsledky. "Ukrajinci by sa v žiadnom prípade nemali dopustiť tejto osudovej chyby," varoval.



Vyjadril nádej, že do ukrajinskej politiky prídu "nové tváre, možno sa ukážu v prezidentských a potom aj v parlamentných voľbách". Zdôraznil, že v "politike (na Ukrajine) treba novú krv."



Nový prezident Ukrajiny bude podľa neho musieť v prvom rade dosiahnuť mier v krajine. Dodal, že to nebude jednoduché ani rýchle. "Vyžiada si to veľa času, (...) trpezlivosti a tolerancie," dodal.