Japonská sonda Hajabusa 2 sa pokúsi pristáť na asteroide

Približovací manéver, ktorý odložili pre bezpečnostnú kontrolu približne o päť hodín, sa nakoniec začal o 05.15 h SEČ. Na asteroide by sonda mala pristáť podľa plánu v piatok ráno.

Tokio 21. februára (TASR) - Japonská sonda Hajabusa 2 sa začala vo štvrtok vo vzdialenosti 280 miliónov kilometrov od Zeme približovať k povrchu asteroidu Rjugu. Informovala o tom Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA).



Približovací manéver, ktorý odložili pre bezpečnostnú kontrolu približne o päť hodín, sa nakoniec začal o 05.15 h SEČ. Na asteroide by sonda mala pristáť podľa plánu v piatok ráno.



Dotyk s povrchom asteroidu však bude trvať len niekoľko sekúnd. Počas tohto krátkeho času sonda odoberie vzorky, ktoré by mohli poskytnúť viac informácií o pôvode slnečnej sústavy a života na Zemi.



Pristávací manéver bude musieť byť presný. Hajabusa 2 sa totiž musí "trafiť" do pásu širokého šesť metrov, aby sa vyhla prekážkam na povrchu asteroidu. Piatkový pokus bude prvým z celkovo troch plánovaných.



Asteroid Rjugu má priemer zhruba 900 metrov a je pomenovaný podľa podmorského paláca z japonskej mytológie.



Sonda Hajabusa 2 bola vypustená 3. decembra 2014 z kozmodrómu Tanegašima.