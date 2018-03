Japonská vláda mlčí ohľadom vyhliadky na summit so Severnou Kóreou

Japonský premiér Abe ešte v stredu vyjadril obavu, že hrozba, ktorú Severná Kórea predstavuje pre Japonsko, nemusí byť témou americko-severokórejského summitu.

Tokio 29. marca (TASR) - Hovorca japonskej vlády vo štvrtok uviedol, že Tokio je v kontakte so Severnou Kóreou, odmietol sa však vyjadriť k tomu, či obe krajiny vedú rozhovory o prípadnom stretnutí svojich lídrov. Informovala o tom agentúra AP.



Hlavný tajomník vlády Jošihide Suga v reakcii na otázku o správach o takýchto rozhovoroch zdôraznil, že Japonsko po celý čas komunikuje so Severnou Kóreou, a to rôznymi kanálmi. Nepovedal však, či je témou diskusií aj stretnutie japonského premiéra Šinzóa Abeho a severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Japonský denník Asahi priniesol vo štvrtok správu, podľa ktorej sa Kimova vláda zmienila o možnom summite s Abem v júni tohto roka - po očakávanom májovom stretnutí vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) s prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Suga zároveň privítal plány na summit lídrov Severnej a Južnej Kórey, ktorý sa na základe štvrtkovej dohody oboch krajín uskutoční 27. apríla, ako známku pokroku vyplývajúceho z medzinárodného nátlaku na Pchjongjang.



Japonský premiér Abe ešte v stredu vyjadril obavu, že hrozba, ktorú Severná Kórea predstavuje pre Japonsko, nemusí byť témou americko-severokórejského summitu. Trump sa totiž podľa neho môže zamerať len na medzikontinentálne balistické strely a "zabudnúť" na rakety kratšieho doletu, ktoré ohrozujú Japonsko, nie však USA.



"Obávam sa tiež, že (Trump) by mohol dosiahnuť zákaz jadrových skúšok (Severnej Kórey), ale v konečnom dôsledku prijať to, že Severná Kórea vlastní jadrové zbrane," povedal Abe poslancom japonského parlamentu.