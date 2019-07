Japonské letiská zavedú pre cudzincov systém rozpoznávania tváre

Automatické brány so systémom rozpoznávania tváre boli pre prichádzajúcich japonských cestovateľov nainštalované na letisku Haneda už v októbri 2017.

Tokio 2. júla (TASR) - Japonsko zavedie na viacerých svojich letiskách pre krátkodobých návštevníkov zo zahraničia opúšťajúcich krajinu automatické brány so systémom rozpoznávania tváre. Oznámili to v utorok tamojšie imigračné úrady, ktoré citovala tlačová agentúra Kjódó.



Brány sa začnú používať 24. júla na tokijskom letisku Haneda a neskôr v priebehu tohto roka na letiskách Narita, Kansai, Fukuoka, Čúbu a Čitose. Ich zavedenie je súčasťou úsilia japonskej vlády o riešenie očakávaného mohutného prílevu zahraničných turistov na letné olympijské a paralympijské hry, ktoré sa budú konať na budúci rok v Tokiu.



Identifikačná fotografia uchovávaná v čipe cestovného pasu bude naskenovaná a porovnaná s fotografiou návštevníka zhotovenou v automatickej bráne, ktorá sa otvorí len v prípade zhody oboch obrázkov.



Automatické brány so systémom rozpoznávania tváre boli pre prichádzajúcich japonských cestovateľov nainštalované na letisku Haneda už v októbri 2017. Využívajú sa tiež pre japonských občanov na štyroch ďalších veľkých letiskách - Narita, Čúbu, Kansai a Fukuoka.



Letisko Narita zavedie tieto systémy pre odchádzajúcich zahraničných návštevníkov v auguste, letisko Kansai v septembri, letisko Fukuoka v októbri, letiská Čúbu a Čitose v novembri a letisko Naha v prefektúre Okinawa o rok v júli.