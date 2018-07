Japonskí meteorológovia varovali pred životunebezpečnou vlnou horúčav

Len v utorok z Japonska hlásili najmenej šesť mŕtvych a stovky ďalších ľudí hospitalizovaných v dôsledku úpalu.

Tokio 18. júla (TASR) - Japonská meteorologická služba varovala v stredu pred "životunebezpečnou" vlnou horúčav v mnohých častiach krajiny, kde by teploty mali miestami dosiahnuť takmer 40 stupňov Celzia. Informovala o tom agentúra DPA.



Len v utorok z Japonska hlásili najmenej šesť mŕtvych a stovky ďalších ľudí hospitalizovaných v dôsledku úpalu.



Jednou z obetí bol podľa miestnych médií šesťročný žiak základnej školy zo stredojaponského mesta Tojota, ktorý po návrate z exkurzie upadol v škole do bezvedomia a neskôr zomrel.



Minulý týždeň si horúčavy v Japonsku vyžiadali najmenej 12 obetí na životoch a 9956 ľudí skončilo v nemocnici, vyplýva z údajov úradu civilnej ochrany.



Japonská meteorologická agentúra (JMA) predpovedá, že horúčavy budú trvať do konca júla.



Vlna mimoriadne horúceho počasia zasiahla východoázijskú ostrovnú krajinu len týždeň po tom, ako pri záplavách a zosuvoch pôdy, vyvolaných na západe Japonska prudkými lejakmi, zahynulo približne 220 ľudí.