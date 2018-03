Na japonskom ostrove Kjúšu došlo k silnému výbuchu vulkánu

Najnovšiu aktivitu vulkánu vysokého 1421 metrov úrad zaznamenal okolo 14.30 h miestneho času (06.30 h SEČ).

Tokio 6. marca (TASR) - Sopka Šinmoedake na japonskom ostrove Kjúšu, ktorá sa opäť prebudila vo štvrtok 1. marca, vychrlila v utorok oblak popola do výšky viac ako dva kilometre nad úrovňou krátera. S odvolaním sa na japonskú vládu o tom v utorok informovala agentúra DPA.



K takému silnému výbuchu sopky Šinmoedake, ktorá sa nachádza na hranici prefektúr Kagošima a Mijazaki na juhu ostrova Kjúšu, došlo v utorok prvýkrát za posledných sedem rokov, uviedol japonský meteorologický úrad.



Najnovšiu aktivitu vulkánu vysokého 1421 metrov úrad zaznamenal okolo 14.30 h miestneho času (06.30 h SEČ). Neboli hlásené žiadne zranenia.



Úrad už prístup k sopke obmedzil. Minulý štvrtok tiež rozhodol o rozšírení zakázanej zóny do vzdialenosti troch kilometrov od krátera sopky.



K viacerým výbuchom sopky Šinmoedake došlo od januára do marca v roku 2011.