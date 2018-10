Japonsko nariadilo Facebooku zlepšiť ochranu užívateľských dát

Facebook začiatkom mesiaca oznámil, že hackeri získali prístup k osobným údajom 29 miliónov užívateľov.

Tokio 22. októbra (TASR) - Japonská vláda v pondelok nariadila spoločnosti Facebook, aby zlepšila ochranu osobných údajov užívateľov tejto sociálnej siete. Výzva prišla po nedávnych hackerských útokoch, ktoré postihli desiatky miliónov ľudí na celom svete, informuje spravodajská stanica France 24.



Facebook začiatkom mesiaca oznámil, že hackeri získali prístup k osobným údajom 29 miliónov užívateľov. Kybernetickí útočníci na to využili tri softvérové nedostatky a ukradli "prístupovú identitu", ktorá užívateľom umožňuje automaticky sa zalogovať späť do tejto platformy. Medzi napadnutými boli aj japonskí užívatelia.



Facebook predtým priznal, že tohto roku došlo tiež k ukradnutiu osobných dát desiatok miliónov užívateľov zo strany britskej firmy Cambridge Analytica, ktorá v roku 2016 pracovala pre vtedajšieho amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. V tomto škandále bolo postihnutých do 100.000 užívateľov z Japonska.



Tokio zároveň nariadilo Facebooku, aby lepšie komunikoval so svojimi užívateľmi a promptne reagoval na ich žiadosti - napríklad v prípade žiadosti o zmazanie účtu.