Japonsko odmietlo vyslať lode na prehliadku bez kontroverznej vlajky

Tokio 9. októbra (TASR) - Japonsko zrušilo svoju účasť na medzinárodnej prehliadke flotíl po tom, ako odmietlo požiadavku, aby tam jeho vojnové lode išli bez kontroverzne vnímanej výsostnej vlajky Japonských námorných síl sebaobrany (JMSDF), tzv. vlajky vychádzajúceho slnka. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Vlajka, používaná japonskou cisárskou armádou počas vojenských ťažení v Ázii a Tichomorí pred a počas druhej svetovej vojny, obsahuje na bielom poli asymetricky umiestnený červený kotúč a 16 z neho vystupujúcich lúčov. Prakticky nezmenenú podobu vlajky prijali JMSDF v roku 1954.



Kórejčania ju považujú za symbol japonského militarizmu a koloniálnej nadvlády.



Južná Kórea ako hosťujúca krajina medzinárodnej prehliadky flotíl požiadala všetkých 14 zúčastnených krajín, aby na dané päťdňové podujatie, ktoré sa začne vo štvrtok na námornej základni na ostrove Čedžu, vyslali plavidlá iba s príslušnými štátnymi vlajkami a vlajkou Kórejskej republiky.



"Japonská strana by mala plne zvážiť emocionálne konotácie vlajky vychádzajúceho slnka pre náš ľud," vyhlásila juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha.



K stanovisku Soulu sa pridala i Severná Kórea, ktorá takisto žiadala, aby bola inkriminovaná vlajka na podujatí zakázaná. Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) označila vlajku, v japončine známu ako kjokudžicuki, za "vlajku vojnových zločinov, ktorú japonskí imperialisti 20. storočia používali pri svojich barbarských inváziách do našej krajiny a iných ázijských štátov".



Pchjongjang dodal, že úmysel vyvesiť kjokudžicuki na japonské vojnové lode pri tejto príležitosti je "neúnosnou urážkou a výsmechom pre náš ľud".



Japonsko, ktoré mohlo použiť vlajku pri podobných podujatiach v rokoch 1998 a 2008, však reagovalo slovami, že jeho jedinou možnosťou je zrušiť svoju účasť. "Naše zákony a nariadenia ukladajú, že vlajka musí byť vztýčená na korme," uviedol japonský minister obrany Takeši Iwaja. "Príslušníci JMSDF sú na ňu hrdí. Za žiadnych okolností tam nepôjdeme bez nej," doplnil veliteľ JMSDF Kacutoši Kawano.



Južná Kórea vyhlásila, že odstúpenie Japonska je "poľutovaniahodné", avšak rozhodnutie Tokia nesmie mať vplyv na "sľubné vzťahy" medzi námornými silami oboch krajín.