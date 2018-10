Japonsko podpíše s Ruskom mierovú dohodu, uviedol Abe

Abe minulý týždeň v piatok vyhlásil, že s Putinom sa plánuje stretnúť do konca tohto roka ešte najmenej dvakrát.

Tokio 24. októbra (TASR) - Japonská vláda plánuje podpísať s Ruskom mierovú dohodu založenú na riešení územných sporov medzi oboma krajinami. Vyhlásil to v stredu japonský premiér Šinzó Abe na otvorení parlamentnej schôdze.



"Vzťahy s Ruskom sú v neprirodzenom stave. Obe krajiny sú bez mierovej dohody už viac než 70 rokov," vyhlásil Abe, ktorého cituje agentúra TASS. Premiér poznamenal, že zmluvy, ktoré sa dosiahli počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Japonsku v decembri 2016, sa postupne začínajú plniť.



"Bývalí obyvatelia týchto ostrov už takmer dva roky navštevujú hroby svojich predkov, cestujú tam lietadlom. Pristúpilo sa aj k zavedeniu spoločnej ekonomickej stratégie. Na základe dôverných vzťahov s (ruským) prezidentom Vladimirom Putinom budeme riešiť územné spory a podpíšeme mierovú dohodu s Ruskom. Začneme novú éru v bilaterálnych vzťahoch."



Putin na septembrovom Východnom ekonomickom fóre (VEF) vo Vladivostoku navrhol, aby Japonsko a Ruská federácia ešte tohto roku podpísali bez predbežných podmienok mierovú dohodu, ktorou by sa oficiálne ukončil vojnovú stav medzi týmito krajinami. Abe však neskôr vyhlásil, že Japonsko nepristúpi k podpisu bez vyriešenia územných sporov.



Tie sa týkajú súostrovia, ktoré sa v Japonsku nazývajú Severné teritóriá, v Rusku sú známe ako Južné Kurily.



Abe minulý týždeň v piatok vyhlásil, že s Putinom sa plánuje stretnúť do konca tohto roka ešte najmenej dvakrát, pričom tieto stretnutia budú veľmi dôležité pre riešenie otázky dlhodobých územných sporov medzi Japonskom a Ruskom, ako aj pre zavŕšenie povojnovej mierovej dohody.