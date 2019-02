Japonsko podporilo venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa

Krok Japonska prišiel v čase prehlbujúcej sa krízy vo Venezuele, keď rastie tlak na prezidenta Nicolása Madura a armádu.

Tokio 19. februára (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Taró Kóno vyjadril v utorok podporu venezuelskému opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta.



"Keď zoberieme do úvahy okolnosti, naša krajina jasne podporuje dočasného prezidenta Guaidóa. Opätovne vyzývame túto krajinu, aby usporiadala slobodné a spravodlivé voľby," uviedol Kóno na tlačovej konferencii.



Krok Japonska prišiel v čase prehlbujúcej sa krízy vo Venezuele, keď rastie tlak na prezidenta Nicolása Madura a armádu.



Americký prezident Donald Trump varoval v pondelok venezuelských vojakov, že ak budú naďalej podporovať prezidenta Madura, tak "všetko stratia".



USA vyzývajú Madura na odstúpenie a podporili Guaidóa, podľa ktorého bol Maduro minulý rok znovuzvolený podvodom. Opozičný líder sa vyhlásil za prezidenta v januári a doteraz ho uznalo približne 50 krajín.



Trump vyzval vojakov, ktorí pomáhajú Madurovi udržať sa pri moci, aby prijali veľkorysú ponuku lídra opozície Guaidóa a "žili v pokoji so svojimi rodinami a krajanmi". Madurov politický súper Guaidó totiž tým, ktorí odmietnu poslúchať Madurove príkazy, prisľúbil amnestiu.



Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Madura za blokovanie prísunu medzinárodnej humanitárnej pomoci do Venezuely.



Maduro v reakcii obvinil Trumpa, že hovorí "takmer v nacistickom duchu" a pozastavil sa nad tým, že americký prezident si myslí, že môže vydávať rozkazy venezuelskej armáde. "Kto je veliteľom ozbrojených síl, Donald Trump z Miami? Myslia si, že sú majiteľmi tejto krajiny," dodal Maduro.