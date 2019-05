Japonsko požaduje od zahraničných médií správne písanie mien

Šéf japonskej diplomacie zdôraznil, že čas na zmenu nastal so začiatkom novej éry Reiwa v súvislosti s nedávnym nástupom cisára Naruhita na trón.

Tokio 21. mája (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Taró Kóno hodlá požiadať zahraničné masmédiá, aby začali správne písať japonské mená a nezamieňali ich poradie podľa západnej tradície. Kóno to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v Tokiu, informuje tlačová agentúra Kjódó.



Podľa pravidiel japončiny sa na prvé miesto kladie priezvisko, respektíve rodové meno a až potom nasleduje krstné meno. "Je vhodnejšie, aby sa meno japonského premiéra písalo výhradne Abe Šinzó, a nie Šinzó Abe," vyhlásil Kóno a pripomenul, že takáto prax je zahraničnými médiami zaužívaná pri iných ázijských lídroch, akými sú napríklad čínsky prezident Si Ťin-pching alebo juhokórejský prezident Mun Če-in.



Úzus písania japonských mien podľa schémy "krstné meno - priezvisko" sa v cudzích jazykoch ujal v 19. storočí pod stále výraznejším vplyvom západnej kultúry.



Šéf japonskej diplomacie zdôraznil, že čas na zmenu nastal so začiatkom novej éry Reiwa v súvislosti s nedávnym nástupom cisára Naruhita na trón. Kóno dodal, že prvými významnými udalosťami éry Reiwa budú v Japonsku júnový samit skupiny G20 a letné olympijské hry na prelome júla a augusta 2020.



"Plánujem požiadať medzinárodné médiá a organizácie, aby začali písať japonské mená takýmto spôsobom. Domáce médiá, ktoré poskytujú anglický servis, by to mali zvážiť tiež," povedal Kóno, citujúc zo správy Národnej jazykovej rady japonského ministerstva školstva z roku 2000, v ktorej sa uvádza, že je žiaduce, aby sa japonské mená v každom prípade písali s uvedením priezviska na prvom mieste.



Kóno, ktorý získal vzdelanie v Spojených štátoch a plynule hovorí po anglicky, danú požiadavku nastolil už predtým. V marci vyhlásil, že jeho ministerstvo bude zvažovať predmetnú zmenu aj v oficiálnych dokumentoch, ktoré budú pravdepodobne zahŕňať i cestovné pasy, informuje Kjódó.



Rovnakú požiadavku vyslovil aj minister školstva Masahiko Šibajama a prisľúbil, že rozošle príslušné inštrukcie všetkým vládnym telesám a miestnym úradom. Iní činitelia sa tohto kroku obávajú. "Musíme zvážiť množstvo faktorov vrátane zaužívania," tvrdí hovorca japonskej vlády Jošihide Suga.