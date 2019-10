Japonsko omilostí vyše pol milióna delikventov

Tokio 19. októbra (TASR) - Japonská vláda v piatok schválila udelenie milosti približne 550.000 ľuďom odsúdeným za prečiny, a to pri príležitosti slávnostnej intronizácie nového cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň v utorok. Informoval o tom denník The Japan Times.



Podľa ministerstva spravodlivosti sú tieto milosti prvými od roku 1993 a vláda sa ich rozhodla udeliť s dobrou vierou, že intronizácia predstavuje "príležitosť pre obyvateľov Japonska očistiť svojho ducha a začať odznova".



"Takéto rozhodnutia sa, samozrejme, musia robiť s ohľadom na obete zločinu a ich rodiny," uviedol príslušný vládny činiteľ, vysvetľujúc, prečo sa udelenie milosti netýka tých, ktorí spáchali ťažké zločiny.



Milosti sa týkajú osôb usvedčených z ľahšieho porušenia zákona, a to najmenej pred troma rokmi. "Tieto milosti im pomôžu začleniť sa znova do spoločnosti a zmiernia ich životné ťažkosti spôsobené reštrikciami, ktoré boli na nich uvalené. Zároveň ich toto gesto oslobodí od psychologického bremena," uviedol činiteľ.



Amnestia vstúpi do platnosti v utorok a dotknutým väzňom vráti občianske práva. Zhruba 80 percent omilostených bolo zapletených do porušenia dopravných zákonov alebo dopravných nehôd vrátane tých so smrteľnými následkami alebo zraneniami.



V Japonsku sa amnestia pre potvrdené zločiny udeľuje už dlhé roky pri príležitosti významných štátnych udalostí, ako aj v prípadoch chybných rozhodnutí súdov alebo revízie trestnej politiky, uvádza The Japan Times.



Od roku 1947, keď bola zavedená súčasná ústava, došlo k udeleniu milosti delikventom desaťkrát. Pri príležitosti úmrtia cisára Hirohita v roku 1989 dostalo milosť viac než desať miliónov ľudí, ktorým boli tiež obnovené ich občianske práva, kým v roku 1990 pri príležitosti intronizácie jeho nasledovníka, cisára Akihita, bolo omilostených 2,5 milióna osôb.