Snehová víchrica v Japonsku narušila leteckú a železničnú dopravu

Tokio 24. januára (TASR) - Silná snehová víchrica narušila vo štvrtok na severe Japonska leteckú a železničnú dopravu.



Podľa japonského meteorologického úradu môže metelica ešte zosilnieť, čo by pre ostrovy Hokkaido a Honšu prinieslo ešte väčšiu nádielku snehu sprevádzanú prudkým vetrom. Úrady varovali aj pred narušením cestnej premávky.



V meste Šimokawa zatiaľ napadlo do 45 centimetrov, pričom do piatka rána by malo nasnežiť na celom ostrove Hokkaide až do 60 centimetrov snehu.



Na ostrove zrušili desiatky letov a vlakových spojení a na Novom letisku Čitose muselo stráviť noc približne 100 ľudí. Zavreli tiež viac ako 200 škôl.