Japonsko ulovilo v antarktických vodách 333 veľrýb

Medzi nimi bolo aj 122 gravidných jedincov.

Tokio 31. mája (TASR) - Japonskí veľrybári v rámci svojho antarktického "prieskumu" ulovili a usmrtili od vlaňajšieho novembra do marca 122 gravidných veľrýb druhu vráskavec minke. Lovecký tím ulovil v Južnom oceáne celkovo 333 kusov týchto morských cicavcov, vyplýva zo správy zaslanej Medzinárodnej veľrybárskej komisii (IWC).



Japonsko tvrdí, že jeho program lovu veľrýb slúži vedeckým účelom, a to napriek rozhodnutiu OSN z roku 2014, že ide o "smrtiaci výskum" a všeobecnému odsúdeniu týchto aktivít. Tokio to obhajuje "vedeckým imperatívom" porozumieť ekosystému Antarktídy prostredníctvom lovu a analýzy živočíšnych druhov, uviedla v stredu stanica BBC.



V zmienenej správe sa ďalej uvádza, že z celkovo 333 ulovených vráskavcov minke bolo 152 samcov a 181 samíc, z ktorých 122 tvorili gravidné samice, zatiaľ čo 61 samcov a 53 samíc bolo ešte nedospelých. Japonsko pritom po kritike OSN z roku 2014 znížilo na základe svojho nového plánu ročnú kvótu výlovu veľrýb približne o dve tretiny.



Podľa japonských činiteľov sa týmto výlovom dokazuje, že populácia veľrýb v Antarktíde je zdravá a trvalo udržateľná. Tokio zároveň vyhlasuje, že lov veľrýb je odvekou súčasťou japonskej kultúry. Táto činnosť sa uplatňuje v prefektúrach Čiba a Mijagi, kým prefektúra Wakajama organizuje každoročný lov delfínov, ktorý je tiež terčom kritiky.