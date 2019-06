Japonsko zakázalo riadenie dronov pod vplyvom alkoholu

Nové zákony prijaté dolnou komorou parlamentu reagujú na zvýšené používanie dronov a nehôd s nimi spojených.

Tokio 13. júna (TASR) - Riadiť dron pod vplyvom alkoholu v Japonsku sa bude trestať odňatím slobody do výšky jedného roka. Vyplýva to z nových vo štvrtok prijatých zákonov s cieľom regulácie týchto čoraz obľúbenejších zariadení.



"Myslíme si, že riadiť dron po konzumácii alkoholu je rovnako vážne ako šoférovanie auta (pod vplyvom alkoholu)," povedal pre agentúru AFP predstaviteľ z japonského ministerstva dopravy.



Nové zákony prijaté dolnou komorou parlamentu reagujú na zvýšené používanie dronov a nehôd s nimi spojených.



Riadiť v opitosti dron vážiaci viac než 200 gramov sa bude môcť pokutovať až v sume 300.000 jenov (zhruba 2450 eur). Pokutami do maximálnej výšky 500.000 jenov (4000 eur) sa bude taktiež trestať vykonávanie nebezpečných kaskadérskych manévrov dronmi, ako sú napríklad strmé pády.



V máji Japonsko prijalo sériu zákonov, v ktorých zakázalo prelet dronov ponad dejisko Olympijských hier 2020 v Tokiu i ponad zariadenia americkej armády v krajine. Tokio už skôr zakázalo prítomnosť dronov v strategických priestoroch, akými sú úrad premiéra či kráľovský palác.