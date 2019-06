Japonský majiteľ napadnutého tankera poprel verziu o útoku pomocou mín

Washington tvrdí, že plavidlá boli vo štvrtok napadnuté pomocou magnetickej námornej míny, ktorá bola na lodi umiestnená pod čiarou ponoru.

Tokio 14. júna (TASR) - Japonský majiteľ tankera, ktorý sa vo štvrtok stal terčom útoku v blízkosti Hormuzského prielivu, v piatok vyhlásil, že plavidlo bolo zasiahnuté letiacim projektilom. Poprel tak verziu udalosti, ako ju prezentovali Spojené štáty. Informovala o tom spravodajská televízia NBC News.



Washington tvrdí, že plavidlá boli vo štvrtok napadnuté pomocou magnetickej námornej míny, ktorá bola na lodi umiestnená pod čiarou ponoru.



Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM) zverejnilo v piatok v tejto súvislosti čiernobiely videozáznam, ktorý podľa jeho vyjadrenia zachytáva príslušníkov iránskych Revolučných gárd pri odstraňovaní nevybuchnutej námornej míny z jedného z dvoch ropných tankerov, ktoré sa neďaleko Hormuzského prielivu stali vo štvrtok terčom útoku.



Tieto tvrdenia však odporujú vyhláseniu japonského majiteľa jedného z dvoch plavidiel - Kokuka Courageous -, ktorý vyhlásil, že námorníci zreteľne videli, ako k plavidlu tesne pred explóziou letel nejaký objekt, ako aj to, že k zásahu došlo vysoko nad čiarou ponoru.



"Sme absolútne presvedčení o tom, že to nebolo torpédo. A nemyslím si ani, že to bola časovaná bomba alebo iný objekt pripojený k plavidlu," vyhlásil Jutaka Katada, prezident spoločnosti Kokaku Sangyo.



Terčom útoku v blízkosti Hormuzského prielivu sa stali ropný tanker Kokuka Courageous, plaviaci sa pod vlajkou Panamy, a tanker Front Altair pod vlajkou Marshallových ostrovov. Podľa regionálnych médií došlo na lodiach k explóziám a požiarom, pričom posádky museli evakuovať.



Incident sa odohral mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov iné štyri tankery. Útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.