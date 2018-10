Japonský novinár prepustený v Sýrii je šťastný, že sa vracia z pekla

Zadržiavali ho v maličkej cele a mučili ho.

Tokio 25. októbra (TASR) - Japonský novinár Džumpei Jasuda prepustený zo zajatia v Sýrii uviedol, že je šťastný, že sa po vyše troch rokoch prežitého pekla vracia domov.



Jasudu uniesla v roku 2015 odnož teroristickej siete al-Káida v Sýrii, a keď ho prepustili, odviedli ho do Turecka. Podľa očakávania sa vráti do Japonska vo štvrtok, informovala agentúra AP.



Jasuda opísal svojich 40 mesiacov v zajatí ako "peklo", po fyzickej aj duševnej stránke. Zadržiavali ho v maličkej cele a mučili ho.



Novinár počas letu z juhotureckého mesta Antalya do Istanbulu pre japonskú televíziu NHK povedal, že je šťastný, že ide domov, ale cíti, akoby zostal pozadu za zvyškom sveta a nie si je istý, ako ho doženie a vyrovná sa s ním.



Jasuda je uznávaný žurnalista známy reportážami z oblastí konfliktov.



Jasuda začal pracovať ako reportér na Blízkom východe po roku 2000. V roku 2004 ho spolu s tromi ďalšími Japoncami zajali v Iraku, ale prepustili ho po intervencii islamských duchovných.



Poslednú cestu do Sýrie podnikol Jasuda v roku 2015, aby priniesol informácie o svojom priateľovi a novinárovi Kendžim Gotóovi, ktorého uniesla a brutálne zavraždila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



Kontakt s Jasudom sa prerušil po tom, čo 23. júna 2015 poslal odkaz ďalšiemu japonskému žurnalistovi na voľnej nohe. Vo svojich tvítoch dva dni predtým Jasuda napísal, že v práci mu často kladú prekážky a že prestane informovať o miestach svojho pobytu i o svojich aktivitách.