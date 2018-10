Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval na oficiálnu návštevu Číny

Témou jeho rokovaní so Si Ťin-pchingom a Li Kche-čchiangom bude aj otázka Severnej Kórey.

Peking 25. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval vo štvrtok na trojdňovú oficiálnu návštevu Číny. Abe do Pekingu zavítal na pozvanie čínskeho premiéra Li Kche-čchianga, informuje agentúra Sinchua. Ide o prvú oficiálnu návštevu predsedu japonskej vlády v Číne za uplynulých sedem rokov.



Vtedy došlo k zhoršeniu vzťahov medzi Tokiom a Pekingom pre územné spory. Očakáva sa, že Abe a čínsky prezident Si Ťin-pching budú rokovať o možnostiach zlepšenia hospodárskej spolupráce v čase, keď sa druhá a tretia najväčšia ekonomika sveta pripravujú na nápor amerických obchodných opatrení.



Japonskí podnikatelia dychtia po širšom prístupe na veľký čínsky trh, zatiaľ čo Peking má záujem o japonské technológie a podnikové know-how. Návšteva je súčasťou dlhodobého procesu naprávania vzťahov po ostrej roztržke v roku 2012, keď Japonsko "znárodnilo" sporné ostrovy, ktoré si nárokuje i Peking.



Incident ohľadom neobývaného súostrovia Senkaku, v Číne známeho ako Tiao-jü, vyvolal v Číne protijaponské protesty. Od roku 2014 sa medzi Japonskom a Čínou konali iba stretnutia ich predstaviteľov na ministerskej úrovni.



"Obe krajiny sa neustále usilujú o zlepšenie vzťahov," uviedol Abe pred odletom do Pekingu, pričom vyjadril nádej, že jeho návšteva dostane "bilaterálne vzťahy na novú úroveň". Abe a Si sa sústredia aj na spoločné investície do infraštruktúry vo viacerých krajinách daného regiónu vrátane Indonézie a Filipín.



Abe dodal, že témou jeho rokovaní so Si Ťin-pchingom a Li Kche-čchiangom bude aj otázka Severnej Kórey. Abe sa v Pekingu zúčastní aj na slávnostnej recepcii pri príležitosti 40. výročia podpísania dohody o mieri a priateľstve medzi oboma krajinami. Na Námestí nebeského pokoja sú vyvesené japonské vlajky.



Abeho na ceste sprevádzajú minister zahraničných vecí Taró Kóno, minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Hirošige Sekó, ako aj mnoho zástupcov podnikateľskej sféry, dopĺňa denník Mainiči šimbun. Abe chce, aby Si navštívil Japonsko na budúci rok v júni, keď sa bude v Osake konať summit skupiny G20.