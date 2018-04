Bývalý prezident JAR J. Zuma sa pred súdom vyhlásil sa za nevinného

Sedemdesiatpäťročný Zuma čelí 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí. Podľa neho je celý prípad politicky motivovaný.

Durban 6. apríla (TASR) - Bývalý prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Jacob Zuma predstúpil v piatok pred súd, aby čelil obvineniam z korupcie. Neskôr po odchode zo súdnej siene pred davom svojich prívržencov vyjadril presvedčenie, že sa napokon dokáže jeho nevina.



Sedemdesiatpäťročný Zuma čelí 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí. Podľa neho je celý prípad politicky motivovaný.



Súdne pojednávanie, ktoré sa zaoberalo procedurálnymi otázkami, trvalo menej ako 15 minút. Prokuratúra a Zumovi právnici požiadali vyšší súd v Durbane o odročenie prípadu do 8. júna, aby si obe strany mohli pripraviť svoje písomné návrhy. Súd požiadavku schválil.



Príprava potenciálneho súdneho procesu by trvala ešte ďalších niekoľko mesiacov, pripomína agentúra Reuters.



Obvinenia sa týkajú vládneho nákupu zbraní v objeme 2,5 miliardy dolárov z roku 1999, teda z obdobia, keď bol Zuma viceprezidentom. Za prezidenta ho zvolili v roku 2009.



Jacob Zuma odstúpil z postu prezidenta vo februári tohto roku po tom, ako mu to nariadila jeho vlastná strana Africký národný kongres (ANC).