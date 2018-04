Štátny pohreb zosnulej Winnie Mandelovej sa uskutoční 14. apríla

Madikizelová-Mandelová bola i kontroverznou postavou. Svojho času bola za neochvejný aktivizmus a za svoju odvahu počas 27-ročného väznenia Mandelu uznávaná ako hrdinka.

Johannesburg 3. apríla (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) v utorok žialila nad smrťou ikony boja proti apartheidu Winnie Madikizelovej-Mandelovej, ktorej úmrtie vo veku 81 rokov oznámil v pondelok jej osobný asistent. Niekdajšej manželke prvého černošského juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu usporiadajú o necelé dva týždne, presne 14. apríla, štátny pohreb. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Stovky podporovateľov radikálnej opozičnej strany Bojovníci za ekonomickú slobodu (EFF), oblečení v červených odevoch, pochodovali k domu Madikizelovej-Mandelovej v Sowete, na černošskom predmestí Johannesburgu, aby vzdali poctu "Matke národa". Pochod zachytávali aj zábery televízií.



Julius Malema, ktorý vedie EFF, bol kedysi verným členom vládnucej strany Africký národný kongres (ANC) - do ktorej patrili tiež Nelson Mandela a Madikizelová-Mandelová - ale s Mandelovou exmanželkou udržiaval priateľstvo aj po svojom odchode z ANC a založení vlastnej strany.



Malema navštívil Madikizelovej-Mandelovej dom v Sowete a ocenil jej veľký prínos pre boj za oslobodenie Južnej Afriky. Zároveň poznamenal, že strana EEF na rozdiel od ANC sa "za ňu nikdy nehanbila".



Madikizelová-Mandelová bola i kontroverznou postavou. Svojho času bola za neochvejný aktivizmus a za svoju odvahu počas 27-ročného väznenia Mandelu uznávaná ako hrdinka, no neskôr aj zatracovaná za to, kam až bola schopná v rámci svojho boja zájsť, priblížila agentúra DPA.



Stála po Mandelovom boku, keď sa 11. februára 1990 víťazoslávne vynoril po prepustení z väzenia. V roku 1994 sa Mandela stal prezidentom. Dvojica sa rozviedla v roku 1996, po takmer 40 rokoch manželstva.



Madikizelová-Mandelová si však udržala obrovské množstvo nasledovníkov a politici aj celebrity po celom svete vyjadrili zármutok na jej úmrtím.



Prezident JAR Cyril Ramaphosa oznámil, že zádušná omša sa bude za zosnulú Madikizelovú-Mandelovú slúžiť 11. apríla a štátny pohreb sa uskutoční v Johannesburgu 14. apríla.