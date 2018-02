Vládnuca strana v JAR potvrdila rozhodnutie odvolať prezidenta Zumu

Jacob Zuma počas svojho druhého funkčného obdobia čelí opakovaným obvineniam z korupcie.

Johannesburg 13. februára (TASR) - Juhoafrická vládnuca strana oficiálne potvrdila, že odvolá Jacoba Zumu z funkcie prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR). V utorok to uviedol generálny tajomník vládnuceho Afrického národného kongresu (ANC) Ace Magashule, ktorého citovala agentúra AP.



Magashule vyhlásil, že výkonný výbor ANC sa rozhodol "odvolať" prezidenta, ktorý je zapletený do korupčných škandálov.



Podľa generálneho tajomníka ANC 75-ročný Zuma najprv s rezignáciou súhlasil, ale v úrade chcel ostať ešte niekoľko mesiacov. Túto podmienku však výbor zamietol.



Juhoafrické médiá predtým priniesli správy, že stranícki lídri dali Zumovi 48-hodinové ultimátum na to, aby reagoval na nariadenie strany o rezignácii.



Osemdesiatšesťčlenný výkonný výbor už od pondelňajšieho popoludnia rokoval v jednom z hotelov v juhoafrickej Pretórii za zatvorenými dverami. Jeho zasadanie sa skončilo v utorok okolo 03.00 h miestneho času (02.00 h SEČ). Zumu môže výbor "odvolať" tým, že ho donúti k odstúpeniu. Prezident to však nie je povinný urobiť. Ďalším krokom je hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente, ktoré sa zrejme uskutoční 22. februára, napísala stanica BBC.



Zuma počas svojho druhého funkčného obdobia čelí opakovaným obvineniam z korupcie. Okrem iného si za 250 miliónov randov (v tom čase v prepočte približne 14 miliónov eur) nechal z veľkej časti z daňových príjmov skrášliť svoje veľkolepé vidiecke sídlo, čo zdôvodnil zvýšenými bezpečnostnými opatreniami. Podľa najvyššieho súdu JAR tým porušil ústavu. Zuma následne spreneverenú sumu vrátil.



Koncom mája 2016 vyšlo najavo, že v rokoch 2013-16 bolo z rozpočtových prostriedkov pre políciu kúpených 11 áut strednej triedy pre štyri Zumove manželky. Aj táto investícia bola príslušným ministrom odôvodnená potrebou "poskytnúť manželkám vysoko postavených osôb komplexnú ochranu".