Jaroslaw Kaczyňski: Členstvo v EÚ je pre Poľsko prínosom

Varšava 27. apríla (TASR) - Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v sobotu povedal, že príslušnosť k Európskej únii je požiadavkou poľského vlastenectva a je pre krajinu prínosom, informovala tlačová agentúra PAP.



Podľa Kaczyňského má Poľsko vďaka členstvu v EÚ lepšiu úroveň bezpečnosti a lepšie postavenie.



Šéf PiS takisto povedal, že tento patriotizmus a náklonnosť k EÚ ešte neznamenajú, že Poľsko bude súhlasiť so všetkým.



V súvislosti s bezpečnosťou, statusom a pozíciou je podľa jeho slov potrebná rovnosť. PiS je politické zoskupenie vedené vlastenectvom sledujúcim národné záujmy Poľska, ktoré sa snaží o rovnosť, povedal Kaczyňski na straníckom zjazde v Poznani v západnej časti krajiny.



Kaczyňski sa takisto vyjadril aj k prípadnému prijatiu eura Poľskom. "Ak by sme teraz zaviedli euro, poľské hospodárstvo a domácnosti by utrpeli," povedal.



Európsku úniu pred viac ako 60 rokmi založili ľudia, ktorí "mali na mysli kresťanské hodnoty" a vyvodzovali závery z prvej a druhej svetovej vojny, pokračoval Kaczyňski. Na základe toho je podľa jeho názoru EÚ úspechom a tento úspech by mal pokračovať.



Na to, aby pokračoval, je však potrebné povedať nie dvojrýchlostnej Európskej únii a Únii s dvojakými štandardami.