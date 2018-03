Javlinskij sa obáva o osud Ruska, chce bojovať za zmeny v krajine

Javlinskij, ktorému svoj hlas odovzdal asi milión voličov, sa obáva, že krajina blíži k nebezpečnej priepasti.

Moskva 19. marca (TASR) - Kandidát prezidentských volieb v Rusku za liberálnu stranu Jabloko Grigorij Javlinskij v reakcii na výsledok hlasovania vyslovil obavy o osud svojej krajiny.



Podľa agentúry Interfax Javlinskij, ktorému svoj hlas odovzdal asi milión voličov, sa obáva, že "krajina blíži k nebezpečnej priepasti, pred nami sú ťažké časy a možností zmeniť to je málo".



Vysvetlil, že strana Jabloko "šla do tejto (volebnej) kampane, aby donútila (prezidenta Vladimira) Putina zmeniť politiku: zlikvidovať chudobu, skončiť s vojnami a izoláciou Ruska. Chceli sme zachrániť ekonomiku, zabrániť pretekom v zbrojení a veľkej vojne".



Javlinskij okrem toho vyjadril ľútosť, že "keď sme ponúkali alternatívu a snažili sa diskutovať o problémoch krajiny", niektorí kandidáti v týchto voľbách namiesto toho, aby pomohli bojovať s chudobou, "pomáhali Putinovi", keď "vyrábali škandály a lacné šou".



Javlinskij sa poďakoval všetkým voličom Ruska, ktorí "hlasovali za pravdu, alternatívu a zmeny". Zdôraznil, že Jabloko bude aj ďalej bojovať za dôstojnú budúcnosť, za zmeny v krajine a vyjadril vieru, že "skôr či neskôr zvíťazíme".



Podľa Interfaxu dodal, že nie je dôležité, koľko percent hlasov získa on sám či Putin, "dôležité je, čo bude teraz s krajinou".