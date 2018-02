Javorčík: Veríme, že Poľsko a Európska komisia nájdu dohodu

Pripomenul, že Európska komisia začala vlani v decembri konanie proti Poľsku a požiadala členské krajiny EÚ o vyjadrenie, či reforma súdneho systému v Poľsku je v rozpore s európskou legislatívou.

Brusel 27. februára (TASR) - Príprava marcového summitu EÚ, otázky spojené s právnym štátom v Poľsku a rokovania o brexite boli hlavnými témami utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Pripomenul, že Európska komisia (EK) začala vlani v decembri konanie proti Poľsku a požiadala členské krajiny EÚ o vyjadrenie, či reforma súdneho systému v Poľsku je v rozpore s európskou legislatívou. Javorčík utorňajšie rokovania označil za prvú informatívnu diskusiu, kde obe strany - EK aj Poľsko -, informovali o svojich kontaktoch, ktoré sú veľmi intenzívne na všetkých úrovniach - od premiérskej až po expertné. Zároveň potvrdil, že po nástupe nového poľského premiéra Mateusza Morawieckého dialóg medzi Bruselom a Varšavou dostal oproti stavu z jesene minulého roka novú dynamiku.



"Veríme, že tento dialóg prinesie ovocie v tom, že sa podarí nájsť zhodu o tom, ako by reforma súdneho systému v Poľsku mala vyzerať a že nebude potrebné prikročiť k aktivácii článku 7 ako takého," opísal Javorčík pozíciu Rady EÚ.



Ak by Varšava odmietala reagovať na výzvy a upozornenia Bruselu, členské krajiny by mali konať podľa decembrovej výzvy Európskej komisie a prijala rozhodnutie podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii. Poľská vláda má do 20. marca oznámiť Bruselu uspokojivé riešenie súvisiace s reformou justície. Javorčík konštatoval, že zrejme možno rátať s určitou "časovou flexibilitou" a dodal, že Rada EÚ sa k tejto otázke vráti v apríli alebo v máji.



Rada ministrov sa venovala aj brexitu, kde sa podľa Javorčíka už rieši znenie zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier informoval o súčasnom stave rokovaní. Javorčík pripomenul, že 27 krajín EÚ čaká na oficiálnu reakciu britskej strany na januárovú ponuku exekutívy EÚ týkajúcu sa prechodného obdobia od apríla 2019 do konca decembra 2020. Britská premiérka by mala predstaviť pozíciu svojej vlády 2. marca.



"Čakáme na ich predstavu o tom, ako majú vyzerať budúce vzťahy medzi EÚ a Britániou," povedal Javorčík. Dodal, že "dvadsaťsedmička" si chce počkať na komplexnejší obraz ponúknutý Londýnom, pričom však dôležité bude pretaviť načrtnuté myšlienky do konkrétnych rokovaní.



Javorčík súhlasí s postojom predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý po skončení minulotýždňového summitu EÚ uviedol, že čo sa týka pobrexitového partnerstva, Británia si nemôže "vyberať hrozienka z koláča" a požadovať prístup na jednotný európsky trh "a la carte" bez zaručenia voľného pohybu osôb.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)