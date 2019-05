Severná Kórea odpálila viacero rakiet s krátkym doletom, tvrdí Jonhap

Rakety podľa JCS leteli do vzdialenosti 70 až 100 kilometrov a podrobnosti v súčasnosti analyzujú juhokórejské a americké úrady.

Soul 4. mája (TASR) - Severná Kórea odpálila v sobotu smerom k Japonskému moru nie jednu, ale viacero neidentifikovaných rakiet s krátkym doletom. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády. Ten pôvodne informoval o jednej rakete.



V novom oznámení JCS uviedol, že Severná Kórea odpálila viacero rakiet z mesta Wonsan na východnom pobreží KĽDR, a to "v severovýchodnom smere medzi 9.06 h a 9.27 h" miestneho času.



"Naša armáda pozorne sleduje pohyby v Severnej Kórei a udržiavala si plnohodnotné postavenie v úzkej spolupráci s USA," dodal JCS.



Agentúra Jonhap poznamenala, že Severná Kórea odpálila naposledy raketu v novembri 2017. Vtedy oznámila, že uskutočnila úspešnú skúšku novej medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15, schopnej zasiahnuť celé vnútrozemie Spojených štátov. Raketa prekonala vzdialenosť približne 1000 kilometrov a pred dopadom do Japonského mora vo vzdialenosti zhruba 370 kilometrov od pobrežia Japonska sa rozpadla.