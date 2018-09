JE NARAZENÉ: V Mníchove otvorili 185. ročník pivného Oktoberfestu

Návštevníci bežia pri vstupe do areálu pri príležitosti otvorenia brán 185. ročníka Oktoberfestu v bavorskom Mníchove 22. septembra 2018. Tradičné pivné slávnosti Oktoberfest, ktoré sú najväčším podujatím svojho druhu na svete, sa konajú od 22. septembra do 7. októbra 2018.

Na najväčších slávnostiach svojho druhu na svete očakávajú do ich ukončenia - čo bude tento rok 7. októbra - približne šesť miliónov návštevníkov.

Mníchov 22. septembra (TASR) - V poradí 185. ročník pivných slávností Oktoberfest otvoril v sobotu na poludnie v bavorskom Mníchove jeho starosta Dieter Reiter.



Prvý sud piva narazil dvoma údermi dreveného kladiva a tradičným zvolaním "Ozapft is!" - "Je narazené!". Píše o tom agentúra AP.



Prvý litrový krčah - známy ako Mass -, v akých sa pivo na Oktoberfeste podáva, dostal v súlade s tradíciou bavorský ministerský predseda Markus Söder. Ako pritom nezabudol zdôrazniť, "Oktoberfest je vari tou najveľkolepejšou a najlepšou vizitkou Bavorska vo svete".



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sú na mieste konania Oktoberfestu z bezpečnostných dôvodov zakázané batohy a iné väčšie tašky.



Ceny zlatého moku išli aj tento rok hore - bežný návštevník zaplatí za litrový krígeľ špeciálneho piva vareného pre toto podujatie cenu do 11,50 eura, teda o 55 centov viac než vlani.