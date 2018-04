Jean-Marie Le Pen sa stal členom európskej krajne pravicovej aliancie

Medzi členskými stranami APF figurujú Národnodemokratická strana Nemecka (NPD), talianska Nová sila (FN), ale aj strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Paríž 5. apríla (TASR) - Bývalý líder francúzskej krajnej pravice a spoluzakladateľ Národného frontu (FN) Jean-Marie Le Pen, ktorého z uvedenej strany vylúčila jeho dcéra Marine, vo štvrtok potvrdil, že sa stal členom málo známeho európskeho hnutia vyznávajúceho extrémne pravicové hodnoty.



Le Pen (89) podľa vlastných slov vstúpil do Aliancie za mier a slobodu (APF), zoskupenia európskych pravicových strán, koncom marca, informuje stanica France 24. Le Pen, ktorého v roku 2004 zvolili v rámci FN do Európskeho parlamentu, ale dnes vystupuje ako nezávislý, svoj najnovší krok nekomentoval.



"Vítame Jeana-Marie Le Pena v časoch revolučných zmien v Európe ako nášho lídra do nastávajúcich bojov a víťazstiev. Myšlienka európskej tradície, suverenity a identity sa črtá na obzore," uviedlo vedenie APF vo vyhlásení, pričom Le Pena označilo za "stelesnenie ideologickej súdržnosti a odporu".



Medzi členskými stranami APF figurujú Národnodemokratická strana Nemecka (NPD), talianska Nová sila (FN), česká Robotnícka strana sociálnej spravodlivosti (DSSS), rumunská organizácia Nové právo (ND), španielska Nová demokracia (DN) či strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).



Aliancia za mier a slobodu však nemá dostatočný počet členov na to, aby mohla v Európskom parlamente vytvoriť uznanú parlamentnú skupinu; členovia APF preto zasadajú v osobitnej budove.