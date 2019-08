Jeden z dozorcov Epsteina zrejme neabsolvoval potrebný výcvik

Epsteina, ktorý bol obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli v nedeľu mŕtveho v cele newyorskej väznice, kde bol vo vyšetrovacej väzbe.

New York 13. augusta (TASR) - Jeden z dvoch väzenských zamestnancov, ktorí dohliadali na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina v tú noc, keď zrejme spáchal samovraždu, neabsolvoval výcvik na dozorcu. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AP s odvolaním sa na osobu oboznámenú s pracovnými podmienkami Metropolitného nápravného centra v New Yorku.



Epsteina, ktorý bol obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli v nedeľu mŕtveho v cele newyorskej väznice, kde bol vo vyšetrovacej väzbe.



Podľa zmieneného zdroja jeden z dvoch ľudí, ktorí mali Epsteina v ten deň strážiť, nebol vycvičeným dozorcom, ale "náhradníkom". AP konštatovala, že nie je jasné, o akého pracovníka šlo, ale pripomenula, že federálne väznice bojujúce s nedostatkom dozorcov s potrebným výcvikom sa uchyľujú k tomu, že na tieto pozície prijímajú rôzne typy zamestnancov vrátane administratívnych pracovníkov či učiteľov.



Americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok uviedol, že vo väzení, kde zomrel cez víkend po zrejmej samovražde Epstein, boli "závažné nezrovnalosti". Barr bol podľa vlastných slov nahnevaný, keď sa dozvedel, že personál väznice "nedokázal primerane zabezpečiť väzňa".



Epsteina zatkli 6. júla a obvinili ho zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat.



Okolnosti jeho smrti už začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Barr okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti.



V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Už 24. júla americké médiá totiž informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho vtedy v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Mnohí sa preto pýtajú, ako si mohol tento prominent, zadržiavaný v prísne stráženej federálnej väznici v centre Manhattanu, po druhý raz siahnuť na život.



Podľa iného zdroja citovaného AP Epsteina pôvodne pre riziko samovraždy osobitne sledovali, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. Nemenovaný zdroj z polície povedal pre denník New York Times, že dozorcovia nerobili v tú noc povinné kontroly Epsteina každých 30 minút a nezisťovali, či je väzeň v poriadku.